《興櫃股》亞泰金屬工業 上櫃審議委員會通過

櫃買中心8月31日召開上櫃審議委員會，通過「亞泰金屬工業（6727）申請上櫃案」，該案主辦承銷商為華南永昌綜合證券，將可望於年底前掛牌上櫃。亞泰資本額1.8億元，定位為軟性材料卷對卷（R2R）生產設備製造商，係上游電子材料含浸、塗佈貼合技術的專家，近二年在新團隊鄒貴銓董事長帶領下，營收獲利表現亮眼，2018及2019年EPS分別為5.05及5.18元；2019年營收7.79億元、稅後淨利0.94億元皆創下公司成立以來之新高紀錄。

亞泰公司擁有高精密製程設備的開發、設計、製造、安裝及售後服務能力，並具有高度的機電整合技術，優異的遠端操控與維護能力，且憑藉其優異含浸、塗佈貼合相關領域技術，於軟性材料生產應用市場上擁有其競爭之優勢。近年消費性電子產品與印刷電路板規格不斷提升，繼之而起的5G商機，帶動產業往高速高頻和高密度之精密材料應用邁進，在電動車方面發展亦逐漸形成新的成長引擎，持續帶動著軟性材料含浸與塗佈設備新一波成長契機。

當此之際，亞泰公司致力於CCL專用含浸設備及各式水平塗佈貼合設備，除不斷精進研發能力，並將積極投入應用於5G通訊專用鐵氟龍基板與熱可塑性碳纖複合材、奈米銀絲薄膜、陶瓷漿塗佈等不同應用領域之新產品開發，並強化上下游之合作開發案，提供客戶更多元的產品及技術服務，以掌握市場先機與技術發展趨勢，以期為亞泰公司挹注新一波的營運與獲利成長動能。

近年亞泰金屬以其含浸塗佈技術、精密貼合技術、乾燥技術及高度機械與電控設計整合能力，結合多年豐富經驗、設備製作能力、多元精準自動控制技術，暨在價格及售後服務上的優勢，使得其競爭力更優於日系廠商，逐步搶佔市場佔有率，所生產設備在這些國際性競爭對手中脫穎而出，銷售客戶群也均為國際級大廠或業界一線大廠，可想見其設備性能與重要性已在這些產業製造商裡有著領先的地位。 亞泰公司2020年在滿手訂單情況下，除一、二月受新冠疫情影響客戶延後裝機外，2020年上半年營收仍較去年同期成長35%。隨著世界各國陸續恢復經濟活動，2020全年營運與獲利仍有機會再創高峰。