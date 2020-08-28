美國物價反彈 但復甦之路仍漫長崎嶇

本文作者：Tiffany Wilding擔任PIMCO執行副總裁暨美國經濟分析師。

圖／PIMCO品浩提供

美國7月旅遊類與休閒類物價回溫，推升核心消費者物價指數（CPI）月增0.6％。儘管市場預期疫情將使物價下滑，但物價年增率從6月的1.19％成長至7月的1.57％。其中，受疫情衝擊最深的產業在7月反而成為物價推力。

整體而言，2020年底年增率有機會接近1.5％。然而，PIMCO預計，物價經過初期反彈後，日後回升趨勢將更為緩慢，且各產業強弱不一。長期而言，失業率居高不下與疫情長期帶來經濟利空的背景下，住房服務類價格將持續受壓，PIMCO預期通膨率直到2021年後仍遠低於聯準會的長期通膨率目標2％。

旅遊類與休閒類物價明顯攀升

受惠於旅遊類與休閒類物價反彈力道優於預期，美國7月通膨率走升。隨著旅遊活動持續走出先前極低水準，4～5月物價跌幅最深的產業紛紛逆轉疲態，進而帶動核心服務物價上揚。

另外，美國政府發放額外的失業救濟金與紓困支票，有助於過去幾個月的消費零售支出回溫，使得零售商品價格大幅反彈。儘管如此，美國國會近期針對是否延期額外失業救濟金陷入僵局，加上今年返校購物需求減少，可能擠壓8月至秋季的物價與零售營收。

疫情中物價展現彈性

相較過去的危機，美國旅遊類與休閒類價格在此次疫情期間更具有彈性。由於政府下令大規模封城後，迅速推出紓困政策，使美國陷入近年來最嚴重的衰退後，經濟能快速復甦。然而， PIMCO預計物價歷經初期的強勁反彈後，日後的正常化步調將減緩，且各產業強弱不一。

住房服務通膨略微回溫 可能掩蓋通膨減緩趨勢

相較6月的低迷數據，7月住房服務類價格增幅回升。儘管如此，在失業率走高與就業市場低迷的情況下，住房類價格通常會受到壓抑，因此，PIMCO預計通膨減緩的趨勢將持續到2021年。屋主等值租金在疫情前的年增率達3.4％，而如今降至2.8％左右，PIMCO預計未來幾季將進一步減緩至1.5％，甚至更低。

PIMCO認為，失業救濟補助已使得欠租率降低，但現階段國會在下個紓困法案僵持不下，民眾無法獲得救濟，可能造成租賃型商業不動產的現金流轉弱。根據LeaseLock的產業報告，失業救濟金於7月31日截止前，屋齡較高且出租給中低收入家庭的C類建築，欠租率已逐漸增加。此外，哈佛大學住房研究聯合中心（Joint Center for Housing Studies）的研究指出，住房成本占中低收入家庭每月所得的30％以上，若中央政府不再提供救濟金，這些家庭只能依賴州政府的定期失業補助，未來支付房租可能會有困難。

PIMCO認為國會最後將達成協議，推出規模更大的刺激方案，包括支付積欠的額外失業救濟金。儘管如此，暫停發放補助所造成的影響，將能看出美國經濟缺乏政府額外紓困的脆弱程度。