黃金價格在8月初創下歷史新高 前景依然亮眼

Nicholas Johnson現任PIMCO董事總經理兼投資組合經理人，專注於管理商品及多元資產投資組合。圖／PIMCO品浩提供

隨著許多區域的利率處於歷史低檔，加上通膨隱憂與政府債務攀升，黃金價格在8月初創下歷史新高。然而，根據品浩（PIMCO）評價模型顯示，黃金即使處於目前的價位，仍舊具有吸引力。

實質殖利率調整後的評價

PIMCO的評價框架建立在以下評估：公債實質殖利率（通膨調整後殖利率）的變動。黃金本質上的實質殖利率為零，因此黃金價格像匯率一樣，也會受到實質殖利率差距的帶動。由於黃金價格傳統上會隨著美國通膨而攀升，因此PIMCO偏向使用實質殖利率而非名目殖利率。

由2006年以來黃金的價格走勢觀察，黃金的交易屬性如同一個實質存續期將近30年的資產，亦即當美國國庫券殖利率每降低100個基本點，黃金價格會上漲約30％。隨著美國公債實質殖利率上升，投資人不太會青睞這類資產，資金撤出黃金，轉進美國國庫券與抗通膨公債（TIPS），進而導致黃金價格下跌。反之，國庫券實質殖利率降低時，黃金通常會漲價。

隨著國庫券殖利率下降，黃金現貨價格近期飆升，但實質利率調整後價格仍相當穩定。過去15年來，實質殖利率調整後的黃金價格交易在狹幅區間，唯有兩個例外：一、黃金ETF在2004年問世，新的投資方式使實質殖利率調整後價格的清算價格走升；金融危機後，投資人對黃金情有獨鍾，看好黃金在危機前10年每年都有成長。

黃金價格目前處於2004年區間以來的低檔。然而，隨著黃金近期強勁漲勢吸引更多買氣，PIMCO預計實質利率調整後價格將在區間內走升，類似2008年金融危機後的趨勢。

儘管黃金價格近期飆漲，但PIMCO認為，在實質利率處於歷史低檔的背景下，目前的價格水準仍具吸引力。主要風險在於，若實質利率攀升，將會使黃金相對不具吸引力，但此情況的機率不大，因為實質殖利率調整後黃金價格處於過去15年區間的低檔。PIMCO的基本假設是利率持續區間變動，加上市場動能與買氣推升實質利率調整後黃金價格，使黃金仍有進一步上檔空間。