退休金準備「知易行難」 中壽：可善用變額壽險

「保險」、「投資」二種功能 逐步提高保障增加資產

對於準備退休金的重要性，國人現在已越來越有認知，但卻也普遍存在「知易行難」，尤其往往因為工作忙碌或是還有房貸、子女養育費用等負擔，導致出現「退休準備拖延症候群」。中國人壽建議，在長壽趨勢下，即早準備退休金才能避免未來淪為「銀髮月光族」，若是想利用保險卻受限於經濟因素，可先選擇從低保費、高保障的商品開始，像是透過變額壽險，一方面能夠逐步提高保障，一方面也有機會增加資產，提前開始準備退休金。

從理財角度來看，絕大多數的人都必須面對一個狀況，就是必須趁著還有工作收入時，為未來沒有工作收入時的生活費用做準備；尤其又想要維持一定生活水準時，如何有效率規劃更顯重要。

變額壽險結合「保險」、「投資」二種功能，除了可按每月薪資收入規劃，定期定額繳交目標保險費之外，若有額外收入或領取獎金時，還能單筆申請繳交超額保險費，增加投資金額，保戶的整體資金運用相對具有彈性。

以「中國人壽鑫鑫向榮變額壽險」為例，目標保險費每月最低新臺幣1,000元即能投入，進入門檻低，還有多項附約可搭配選擇，民眾可視自身狀況增加傷害或醫療保障。

至於「投資」功能方面，提供包括全權委託管理帳戶、一般共同基金、母子基金機制與貨幣帳戶。標的風險屬性含高、中、低風險，投資區域或產業包含了國內外之多種投資標的，可依據所設定投資目標及對風險的承受能力自由組合標的，完整規劃資產配置，並透過電腦系統化動態的「自動轉換」、「自動停利」、「自動加碼」、「自動停損」機制，讓投資回歸於理性，有效分散風險，爭取景氣循環長期報酬，幫助客戶有紀律的累積退休金。

中國人壽表示，此商品還設計有加值回饋金，自第6保險費年度起至第10保險費年度，只要符合規定，將以目標保險費入帳日為基準日計算加值回饋金，並依照目標保險費配置比例投資，存放於目標保費保單帳戶中。對於有額外資金需求的期間，例如子女的留遊學花費是有效的助益。