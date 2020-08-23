駁媒體割地賠款說 華映：沒債留台灣 還拿錢回台

針對媒體針對中國華映冠以「為求上市不惜割地賠款」標題，華映公司認為報導內容與事實不符，澄清表示，中國華映係透過華映海外轉投資公司之四家子公司75%股權作價認購華映科技集團 (下稱CPTTG)股權，華映並無任何現金支出，即獲得一個大陸A股上市之資金平台。此投資未有現金出資，但自2009年至 2018年，華映共增加股東權益250億。且華映前端面板在台灣，是重資本投資；華映科技後段模組製造在大陸，是輕資本投資的組裝製造。後者產值比前者小很多，在整體比重不大。

華映強調，公司不但不是 「錢進中國、債留台灣」，反而是在大陸質押借款，拿錢回台，償還台灣的銀行貸款並充實營運資金。並舉在台真實償貸金額證明，在98~107年虧損狀態下，仍可以償還台灣各銀行借款共約NTD 313億元。本公司自95年至107年累計償還臺灣各銀行借款約NTD 759億元。華映對台灣的各銀行是非常負責任的償還貸款！

同時，針對媒體人不實之指摘，華映也將去函要求更正，若造成公司損害，也將委任律師提告並求償。

華映公司澄清全文內容如下：

有關華映保證「中國華映科技(簡稱CPTTG)每年獲利10%」保證獲利係基於華映以旗下四家模組廠之資產併入CPTTG以取得借殼上市資格，證監會於審查時所提出的核准條件，參酌該四家模組廠在借殼上市前三年的平均資產報酬率，承諾置入上市公司的資產要有10%的資產報酬率。說明如下：

中華映管(股)公司(下稱華映)基於長期業務發展所需及為取得大陸募資平台，透過華映海外轉投資公司之四家子公司75%股權作價認購華映科技集團 (下稱CPTTG)股權，華映並無任何現金支出，即獲得一個大陸A股上市之資金平台。 此投資未有現金出資，但自2009年至 2018年，華映共增加股東權益250億。

CPTTG主要係模組加工廠，僅維持基本代工利潤，故中國證監會於審查時所提出核准條件，即關聯方交易金額比例下降至30%以下(不含30%)前，確保CPTTG 每年淨資產收益率不低於10%，以避免當時華映以75%股權之實控人影響CPTTG之損益，及可能影響小股東權益。以當時模組加工廠同業平均資產收益率而言 ，此應符合市場行情。華映前端面板在台灣，是重資本投資；華映科技後段模組製造在大陸，是輕資本投資的組裝製造。後者產值比前者小很多，在整體比重不大。

華映於上市三年期間股票閉鎖，此與台灣私募股一樣作法。 2014年順利達成條件後，更換合約，大同與華映已無簽約，華映股票也可以買賣。 新六代面板廠由華映科技在陸募資，華映並未出資。

本交易完成迄2018年度止，關聯交易比例已持續下降，且各年度華映科技(集團) 關聯交易比例均經當地會計師事務所查核，其淨資產收益率均有達標，華映並無違反承諾之情事，亦無任何現金補償。華映公司已於2019/03/21發佈之重訊中詳細說明澄清。華映不但不是 「錢進中國、債留台灣」，反而是在大陸質押借款，拿錢回台，償還台灣的銀行貸款並充實營運資金。

華映公司已於2018/12/30發佈媒體澄清重大訊息，詳列大陸地區歷次投資情形，均依規定申請並經主管機關核准。華映公司以持有之CPTTG股票質押借款，而得在98~107年虧損狀態下，仍可以償還台灣各銀行借款共約NTD 313億元。本公司自95年至107年累計償還臺灣各銀行借款約NTD 759億元。華映對台灣的各銀行是非常負責任的償還貸款！

財報揭露是會計專業問題。 華映一向恪守金管會規定，並遵照國際會計公報準則編製財務報表，揭露事項是以其重大性與否，由財務團隊與會計師作業。

華映公司在過去三年對於金管會、證期局及承辦檢察官等機關各項函詢，皆已提出事證詳加解釋說明，承諾事項是否應揭露或應如何揭露，華映公司均已遵循國際會計準則辦理，檢察官以財報未揭露起訴，本公司甚表遺憾與不解。 待收到正式起訴書後，再與律師研議依法救濟，維護本公司及董事與主管權益。

面板業由於產能過剩及大陸以國家資本補貼，日本、韓國、台灣的面板公司皆很辛苦，可參閱謝金河先生在鏡周刊報導。 華映經營進入困境，讓華映公司大股東承受很大投資虧損，這是華映在面板業之辛苦。

據台北地檢署對外公佈的起訴書內容（本公司尚未收到），已經說明該案件屬一般正常交易，未損華映公司利益，以華映呈報資料係對華映公司不論在淨值與資金皆有顯著助益之下，部分媒體仍以聳動且不實之抹黑文字，對資本市場也可能產生重大影響。 針對媒體人不實之指摘，請即更正，若造成公司損害，本公司將委任律師提告並求償。