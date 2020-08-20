「盤中零股交易」將上路 投資人下單委託要謹慎

古先生從事補教工作數年，已小有積蓄，為了增加其他業外收入及即早為退休生活做準備，開始積極投入股票市場，並以部分自有資金進行股票買賣，賺取價差獲利，數次操作下來也有不錯的收獲。最近，聽聞親友有透過持續少量買進高價績優股的零股方式，數月後同樣也累積有不錯的投資報酬，想知道怎麼交易零股，並了解最近媒體報導的「盤中零股交易」是什麼？對未來零股交易會有什麼影響嗎？



證交所與櫃買中心在今年2月26日宣布，為便利投資人參與台股，滿足盤中買賣零股需求，修訂的上市櫃股票零股交易辦法已經獲得金管會核可，且同時也已同步向各證券商公告，投資人自今年10月26日起便可在一般普通交易時段（即「早上9點開盤至下午1點30分」）買賣零股，既有的盤後零股交易屆時仍依現行機制維持運作。



「盤中零股交易」新制度上路後，投資人從事零股交易必須注意事項，主要如下：

1、一般普通交易係採行今年3月正式實行的隨到隨撮逐筆交易；而「盤中零股交易」則仍採集合競價，每3分鐘以集合競價撮合，並依價格優先及時間優先原則成交。

2、自每天上午9時接收委託，9時10分開始第一次撮合，以每3分鐘集合競價一次，下午1時30分最後一次撮合。

3、只有限價委託，且限當日有效，未成交委託不保留至盤後零股。

4、限用電子下單，且不能進行融資融券、借券賣出等交易。

5、零股交易以「股」為單位，現有一般普通交易則是以「張（1,000股）」為單位。

6、為了預防波動過於劇烈，導致成交價超出投資人預期，盤中零股交易也有3.5％價格穩定措施。意即自第一次撮合成交後至下午1:20，如每次撮合前經試算成交價格漲跌超逾前一次成交價格之上下3.5％時，便會延緩2分鐘撮合，並繼續接受買賣申報之輸入、取消及變更，當撮合時間終了後會依順序撮合成交。

7、零股交易申報及成交的股票價格，不做為當日之開盤、收盤、最高、最低行情的記錄依據。



此外，由於盤中零股交易是由各證券商自行決定要否參與及開辦，未來投資人如欲進行盤中零股交易，可洽有辦理的證券商詢問，並記得事先向證券商確認盤中零股交易手續費計收方式，以保障自身權益，並減少爭議的發生。

最後，尤其須特別提醒注意的是，投資人在進行下單操作時，務必謹慎區別普通交易及盤中零股交易的下單委託界面，注意買賣委託申報數量，否則如將要下在零股交易的數字，下在普通交易的介面，便有可能會發生違約交割問題，不可不慎。



投資人保護中心成立於民國92年1月，係依投資人保護法設立的財團法人，主要業務為處理投資人對證券期貨事業之申訴或調處，並於違法案件發生時受理求償登記並提起團體訴訟，為投資人爭取權益。相關疑問，投資人可致電（02）27128899或以書面方式洽詢。網址：www.sfipc.org.tw