三能KY第二季毛利率首登上市後40%高點 創新研發實踐企業社會責任

亞洲烘焙器具領導品牌三能集團控股（6671）公佈2020年第二季合併財報，第二季營收達新台幣5.26億元，較去年同期營收4.98億成長5.68%。另1-6月營收新台幣8.52億元，因人民幣與日幣匯率貶值之故仍較去年同期微幅衰退3.34%，不過由趨勢來看已經明顯擺脫疫情影響。

三能集團因應烘焙市場B to C需求快速提升趨勢，於2019年下半年將中國的孫公司斯凱爾糖藝公司轉型為電子商務型態，積極佈局中國的網路銷售。2020年因新冠肺炎疫情爆發，促使斯凱爾轉型成效提早發酵，而電商市場產品在高毛利率的優勢下，第二季營收有大幅成長。此外原物料成本下降及無錫三能自動化產線產生效益下，使三能集團第二季毛利率達41.62%，為2018年底上市掛牌後，首度突破40%大關，也使1-6月毛利率達40.08%，與去年同期毛利率35.36%相比，成長4.72%！

三能集團1-6月每股盈餘1.43元，也較去年同期1.21元成長18.18%，而第二季之每股盈餘1.19元，更較去年同期0.90元成長32.22%，可見於三能集團第二季在疫情影響全球經濟環境下，重新擬定產銷戰略目標，包括加強電子商務之銷售，以及針對較不受疫情影響之工業客戶，進行專業服務，才使三能集團在疫情狀況下能即時穩定，更創佳績。三能集團最新公告之7月份營收達1.64億，較去年同期成長6.89%，第三季適逢中秋節前傳統旺季，營收可望穩定提升。

三能集團新開發鑄鋁系列產品-鑄鋁土司盒，可縮短25％~30％烘烤時間，也較不易藏汙納垢。圖／三能集團提供

三能集團除了積極佈局市場，拓展業務創造利潤外，近年來更將產品設計開發與營運策略與食品安全和環保節能等議題密切結合，除了先前推出創下新產品銷售佳績的高烘烤效能「低糖土司盒系列」外，今年更推出優化版的鑄鋁系列產品，透過一體壓鑄成型設計，除了可縮短25%~30%烘烤時間之外，亦較不易藏汙納垢且便於清洗，並減少烘烤時碳化物的產生，同時鑄鋁材質與優化的不沾塗層使土司在烘烤過程中保水性更佳，土司成品形狀更趨完美；同時三能集團於2020年研發出特有的 「不沾塗層重處理」技術，完全符合環保嚴格規範的創新重處理技術，讓原本已達使用壽命的烘焙器具得以再生繼續使用，達到循環經濟的效益與發揮企業社會責任的目的。實踐三能集團「成為食品器具安全環保與節能減碳的推手」的集團使命。