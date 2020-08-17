圓金門孩子的棒球夢 全球人壽贊助金門農工棒球隊

全球人壽從2016年開啟「我的棒球夢」圓夢計劃，不間斷支持偏鄉青棒，繼澎湖、馬祖後，第5年繼續在金門延續「因為愛 責任在」的品牌理念，全球人壽2020年贊助金門農工棒球隊，除了球衣、球具等資源，更邀請文化大學棒球隊總教練廖敏雄與文化大學棒球隊球員組成黃金卡司教練團，至金門進行為期3天的全方位訓練營，這次棒球營除邀請金門農工棒球隊外，更擴大邀請馬祖高中、景文高中及金城國中棒球隊共同參與。

全球人壽長期以來支持基層棒球發展，「我的棒球夢」圓夢計劃至今年邁入第5年，金門農工是全球人壽支持的第3支離島學校，並在離島舉辦棒球營活動，已成為年度企業社會責任的指標性活動且深具教育意義，也為台灣棒球教育扎根。全球人壽今年度「我的棒球夢」以「金門來的KING MAN」為主題，KING MAN係取自金門諧音，勉勵金門農工棒球隊的球員們要堅持棒球夢想，在球場上成為自己的KING MAN。在棒球營前全球人壽粉絲團更舉辦盛大應援活動，球場後方的空飄氣球，滿載大家對金門小將的應援與祝福，希望大家平常練習都能發揮自己所長，在接下來的太武盃以及黑豹旗比賽中獲取佳績。

全球人壽舉辦「金門來的KING MAN」金門棒球營，邀請文化大學棒球隊總教練廖敏雄組成教練團，為金門農工、馬祖高中、景文高中及金城國中棒球隊集訓，一起閃耀2020。圖／全球人壽提供

全球人壽今年安排的教練團陣容也相當豪華，由去年拿下第21屆梅花旗全國大學棒球錦標賽冠軍的文化大學棒球隊總教練廖敏雄以及投手李承風、捕手蔣少宏、外野手羅人豪及內野手余偉程4位球員組成，為了傳承棒球專業，教練團也很樂意來到金門給予小球員們最專業的指導，從打擊到守備，甚至是細膩的跑壘觀念，讓金門農工及其他3隊的球員們進行三天紮實的基礎訓練。

為協助基層棒球運動能觸及離島，全球人壽自2016年啟動「我的棒球夢」圓夢計劃，投注各種培訓資源至偏鄉離島校園青少棒。2016年贊助澎湖馬公高中成立棒球隊，並協助澎湖學生球員首次來台參與黑豹旗賽事；2017年升級為期3天的馬公棒球營活動，特別邀請黃金級教練團，幫助小球員們做更紮實的全方位訓練；2018年贊助馬祖高中棒球隊球衣及球具外，更邀請國家級總教練為馬祖高中棒球隊進行棒球營訓練；2019年則移師至金門舉辦「離島棒球營」活動，廣邀金門當地棒球隊參與，並以「爭氣」為主軸，為小將們點燃夢想與希望。

運動是國力之本，全球人壽自2009年起開始支持基層棒球發展，包括贊助文化大學棒球隊、亞洲棒球總會(BFA)國際賽事及國內外各重大賽事，如世界盃U12少棒錦標賽、第28屆亞洲盃棒球錦標賽、全球人壽盃臺灣成棒經典賽、黑豹旗全國高中棒球大賽、爆米花夏季棒球聯盟、亞洲盃U12少棒錦標賽、重光盃少棒錦標賽等，從少棒到成棒、從國內賽到國際賽，協助臺灣棒球運動向下扎根、正面發展，為臺灣體壇注入蓬勃活力，亦多次榮獲教育部體育署「運動企業認證」及「體育推手獎」殊榮。