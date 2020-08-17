保險業務斜槓創業人生嘻遊桌遊～

三位在飲料店一起工作的年輕人吳偉誌、蔡沛原、賴睿鋕先後在保險公司王怡心經理的引導下進入保險做業務，每天大街小巷挨家挨戶拜訪客戶，在兩年內陸續晉升主任、襄理年收入都破百萬，但是三位年輕人不以此滿足，在保險公司承攬制度下當老闆當上癮了滿腦子還要創業賺錢！

在領頭羊吳偉誌的發起下三人把部份在保險業務賺的錢湊了一筆創業基金在桃園中壢火車站附近開間時下最夯的桌遊店「嘻遊桌遊」！

業務襄理偉誌說：我自己喜歡交朋友喜歡玩桌遊朋友也喜歡不如就開一家自己玩，可以賺錢賺朋友！在保險三年第一年就年薪破百萬！比過去在飲料店當店長多很多！雖然保險業務的工作很辛苦剛開始真的沒日沒夜但收入真的不錯！保險業務承攬制很像創業當老闆，我一直想創業以前想開飲料店現在開嘻遊桌遊店，保險工作一樣可以做好，客戶來消費我還給VIP折扣陪客戶玩桌遊也是一種客戶服務，跟團隊夥伴一起創業真爽！

三位都是85年級生卻是滿腦生意經，快要當爸爸的沛原說保險業務工作時間比較自主可以利用空閒時間多做點事多賺收入，去打工太可惜了賺不了什麼錢？我要養家養小孩如果在傳統行業固定收入自己都餵不飽怎麼養家？承諾老婆及小孩一個幸福的未來不是口號，現在自己創業又多一份收入開心多了！

以前當日本料理廚師的睿鋕進入保險業沒多久就達成國外獎勵競賽成績非常好！突然分心來創業開嘻遊桌遊店不會太可惜了嗎？才不會呢！現在多流行斜槓人生，每一槓都是我想要的我喜歡的，我一樣都可以把每一槓做好！

這是當時我們想創業開嘻遊桌遊店時對團隊經理及處經理的承諾！

身為這三位斜槓業務員的團隊主管王怡心經理頂著最年輕區經理頭銜已經要準備成立通訊處了，在關鍵時刻有三位夥伴出走要斜槓創業會不會很擔心？王怡心說才不會呢？做保險可以全心全意做也可以天天開心做，重點是把每一件自己負責的事做好就是當責有為，保險做好就是把客戶服務好！夥伴創業她都很鼓勵1+1的概念，保險一份收入創業一份收入多好啊！人生不是只有保險一件事，但是保險可以完成人生很多事！

薪資沒五萬不如做業務；10年打工一場空三年業務變富翁！

嘻遊桌遊店藏身在中壢火車站街上二樓（建國路15號2樓），一間小小溫暖的嘻遊桌遊店充滿了年輕人的歡樂笑聲更蘊含著三位年輕人的創業夢！