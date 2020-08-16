和大第三季訂單回流湧現持續擴廠迎電動車成長需求

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）今年由於受到全球新冠肺炎疫情嚴重衝擊及歐美等國封城封廠停工影響，加上汽車大廠配合政策性防疫措施阻斷人流及物流，僅維持低度工廠運作，致使和大整體營收不如預期，該公司初步結算2020年7月合併營收約3.68億元，年減27.32％，累計1~7月合併營收為25.53億元，較去年同期減少26.88％。

現在隨著歐美各國陸續解封，逐步恢復經濟活動，和大7月營收相較上半年已漸漸回溫，連續四個月成長，單月營收已達過去八成左右的產能，在美系電動車開始回補拉貨提升帶動下，業績將逐月回穩，預期第三季將可恢復正常供貨水準，重回成長力道。

和大工業表示，今年歐美汽車大廠深受新冠肺炎疫情影響，傳統燃油車銷量降低，但所幸綠能電動車需求在政策鼓勵下逆勢成長，因此和大為超前部署2021年全球電動車大廠產能需求能量，全新廠房仍按照原定擴廠投資計畫興建嘉義三廠，預計明年初建廠完成啟用，象徵和大嘉義廠拓展為該公司最大製造基地的新里程碑又邁出一大步。

為擘劃多年深根齒輪工業的研究與開發，未來更將於嘉義廠區籌設全台第一間齒輪博物館及齒輪研究所，藉以回顧和大將近60年齒輪工藝的歷程，展現和大在齒輪製造領域站穩世界領導舞台的具體表現。

展望未來，全球車市轉型的發展，和大已深耕頂尖電動車廠減速機構技術超過10年以上，目前已掌握歐、美、中多家國際級電動車大廠商機及其長期發展趨勢，是客戶新開發車款獨家量產廠商，代表和大技術能量已從傳統燃油車款轉型綠能車款，且率先在電動車市場佔有領導地位。

和大強調，今年和大已走過最艱辛的上半年，預期第三季起電動車客戶報復性訂單來襲，未來營收將逐季回升水準，第三季業績將重回成長軌道。