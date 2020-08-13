亞洲復甦之路：可能出現的軌跡與投資機會

張冠邦現任PIMCO執行副總裁兼投資組合經理，駐於香港辦事處，負責管理亞洲投資組合及拓展PIMCO亞洲區業務。圖／PIMCO(品浩)提供

PIMCO（品浩）投資專家在6月初舉行週期市場展望視訊會議，預測全球復甦進程將崎嶇不平，且大多數西方國家的經濟活動恐無法在2022年前回復至危機前的水平。以下為PIMCO亞洲投資組合經理張冠邦對亞洲復甦之路的看法，以及其對亞洲信貸投資者的影響。

問：隨著各地解除或放寬防疫禁令，全球經濟活動可能在短期內出現技術性反彈，但隨後的復甦之路將漫長而艱困。PIMCO對中國前景的見解為何？

答：中國6月份的高頻及製造業數據回升、房屋與基礎建設投資強勁，且消費活動恢復正常，使中國第二季整體國內生產總值出現正成長。主要受到多項因素推動，包括防疫禁令陸續解除、企業加速生產、醫療用品和線上辦公設備的需求急增，以及政府推出大規模財政刺激措施。

政策方面，中國國務院透過中國人民銀行下調存款準備金率，要求銀行減少利潤以扶植企業、協助中小型銀行籌集資金，並下調貸款利率和債券利息。此外，中國政府也表明將會協助實體經濟獲得貸款。儘管中美關係仍存在不確定性，但中國至今公佈的數據已穩步回升，前景明朗。

問：除了經濟或政策因素以外，新冠疫情的發展也是影響經濟前景的關鍵因素。PIMCO在週期市場展望所提出的樂觀和悲觀情境對亞太區信貸市場有何啟示？

答：如果成功研發效用廣泛的疫苗或其他療法，保持社交距離措施有望提前解除，並有助於營造樂觀情境。在經濟V型復甦的情況下，PIMCO看好個別內需股，例如中國科技網路股、內資房地產股，以及流動性穩健、但年初至今表現欠佳的行業，例如汽車、港口及租賃業。此外，PIMCO看淡利潤上升空間有限以及息差顯著收緊的行業，例如銀行和公用事業。

相反而言，若出現嚴重且廣泛的第二波疫情，將導致經濟活動再次中斷，甚至陷入雙底衰退的悲觀情境。在L型復甦下，部份內需產業將再次受惠於其龐大的市佔率和融資途徑，特別是中國科技網路股及內資房地產股。此外，PIMCO看好獲得監管機構支持的防守型產業，例如銀行、公用事業、可再生能源及電信通訊業。

問：為何在兩種復甦情境下，中國科技網路業及內資房地產業都可能表現良好？

答：隨著消費者因應疫情而改變生活方式，特別是在家辦公及線上購物的趨勢，將持續惠及此產業。除了業務成長動能強勁之外，科技網路公司的財政表現穩健，且股價一直處於高位，並透過拓展業務獲得不同的融資途徑。相較於全球科技網路業，它們的估值具有吸引力。

內資房地產業主要由國內市場主導，因此受全球成長率的影響程度較小。PIMCO預期，在經濟全面回復前，中國政府將運用貨幣政策來支持此產業。在L型復甦下，我們預期中國政府將放寬房市政策以刺激發展。若出現V型復甦，消費者的購買能力將會增加。儘管市場將迅速回復至正常的水平，但我們認為中國政府不會過早實施緊縮政策。

問：在未來6至12個月的週期內，PIMCO對亞洲固定收益市場的展望？

答：PIMCO預期亞洲區央行將維持寬鬆的貨幣政策，並推出減息、降準、量化寬鬆政策及其他流動性工具，帶動經濟回升。然而，亞洲固定收益可能表現分歧，信貸差距愈趨明顯。整體而言，大部分經濟復甦的情境較有利於依賴內需的產業。