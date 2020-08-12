富邦人壽獲金管會肯定 「公平待客原則評核」排名前20％

金管會於8月12日舉辦「保險業公平待客原則評核」表揚典禮，針對績優企業進行表揚，富邦人壽名列壽險業排名前20％，堪稱金融業前段班資優生。此次評鑑由金管會以書面評核的方式，檢視金融業就「公平待客原則」於2019年的落實情形，此次共22間壽險公司受評，僅四家壽險業者名列前20％。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽十分重視金融消費者保護，以公平待客原則為企業文化之核心，積極推動「一個富邦、三道防線、五次檢核、六項關鍵、九大原則」的13569行動計畫，將公平待客文化具象為保戶有感的實際作為；同時，藉由內部持續宣導、調訓，加強同仁遵循金融消費者保護相關法規，以增進消費者對於公司之信心，矢志讓富邦人壽成為公平待客標竿保險公司，打造待客如己的金融消費體驗。

公平待客原則深耕每個流程 申請評議比率為兆元壽險公司最低 「有感」服務獲肯定

富邦人壽強調有溫度的服務理念，不僅產品獲消費者青睞，各項客戶服務也不斷精進創新以超越客戶期待，評議中心所公告2019年的數據顯示，在資產規模一兆以上的大型壽險業者中，富邦人壽申請評議比率為最低，數據統計反映出保戶最真實的肯定。

為落實公平待客原則，富邦人壽不僅於企業內部制定「公平待客原則政策」等相關策略與守則，並成立【公平待客原則深耕行動指導委員會】，由總經理擔任主席，邀集各單位中高階主管共同推動13569行動計畫－「一個富邦、三道防線、五次檢核、六項關鍵、九大原則」，由上而下全體動員、落實於日常工作中，並解構客戶投保流程為商品設計、廣告、銷售、履約、服務、客訴等六大環節，於每個環節力行公平待客九大原則。

此外，透過舉辦十多場說明會、定期推出公平待客原則資訊宣導雙月刊等，持續提升全體同仁的公平待客意識與專業，再藉由24H專人客戶諮詢、官網專區、全台櫃檯服務等與客戶接觸點，優化金融友善服務，打造最有溫度的保險體驗。

履行企業當責 實踐保險業核心價值－安定社會、維護保戶權益

今年新冠肺炎肆虐全球，造成數千萬人確診、數十萬人生命喪失，嚴重衝擊全球產業與經濟，也加大每個人健康和財務風險發生的機率。富邦人壽基於保險保障核心價值，積極體現安定社會之承諾，不僅推出國內首張法定傳染病定期健康險，更推出保單健檢系統「健檢百保箱」，協助業務同仁更準確判斷民眾的風險缺口，提供最適切的保險規劃建議，讓客戶充分了解商品內容與權利義務，以實際行動落實公平待客原則，持續提升保戶滿意度。

未來，富邦人壽將持續深耕公平待客理念，肩負「全台家庭守護者」的擔當，發揮正向力量，全員攜手，全力朝向落實超越九大原則、持續精進13569行動、及積極維護客戶權益等三大深耕目標邁進，以創造超越客戶期望的保險價值，照護客戶全生涯的保險需求，提供客戶更完善的保險保障，為臺灣社會注入更多正向力量。