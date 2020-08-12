斷頭？傳大同市場派王光祥斷頭近1.1萬張

大同經營權進入經濟部決定准駁臨股會的關鍵時刻，資金壓力吃緊的市場派，驚傳斷頭，市場統計，大同市場派、三圓建設董事長王光祥，截至前天（10日）已斷頭將近1.1萬張。會否引爆骨牌效應，市場還在持續觀察，如果股價再持續走跌，恐怕王光祥不是得再補錢，就是要準備斷頭。

券商統計，代表市場派的羅得前天已經自行轉帳2900張股票，明顯已被斷頭；除了羅得之外，三圓旗下的三雅也自行拍賣8080張，總計王光祥持股的羅得和三雅已被斷頭1萬980張，券商透露，觀察羅得和三雅還質押了22萬2574張持股。岌岌可危的不只是王光祥一派，同為王光祥盟友的台商鄭文逸也傳出狀況，券商統計，鄭文逸所掌握的個人及家人鄭佳佳、新大同、欣同等持股也有14萬479張設質，情勢也相當危急。

觀察外資動向，從7月20日起連續17個交易日，摩根大通、美林、台灣摩根士丹利等外資持續大賣大同，累積賣出16萬8340張，外資持股也從40.55％驟降到33.36％。

針對8月初，公司派大同董事長林郭文艷冒著董事長職務自動解任風險，大賣近1/2股份，申讓出手中6300張的大同持股的斷頭消息，也傳出是公司派借「老董賣股」讓股價加速重挫趕底，暗示銀行抽是場派銀根，意在洗光市場派籌碼，引爆市場派斷頭效應，再逢低承接的「陰謀論」。同一時間，面對金管會裁處大同不得再自辦股務，大同公司派也發布重訊，昨天委請律師向臺北高等行政法院，提出聲請行政訴訟停止執行。今(12)日下午，大同產業工會將到經濟部陳清，表達「先認定，再比賽；先查中資，再考慮臨股會」訴求。