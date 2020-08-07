台中銀攜手路博邁 連七場剖析抗疫行情

面對低利率的後疫情時代，市場不確定性仍在，但因各國政府祭出振興方案，扭轉投資人信心，讓經濟陸續重新開機，帶動市場氣氛轉佳，導致股市V型反彈、債市L型支撐，未來經濟發展怎麼看？

全球疫情尚未完全消退之際，台中銀行在疫情一趨緩後，台中銀行攜手路博邁投信率先同業在全省各地舉辦7場「VIP全球投資展望」說明會，邀請專業基金經理人與高資產客戶面對面，幫助客戶掌握關鍵投資策略以因應經濟情勢變化，客戶反應熱烈，場場爆滿。

台中銀行長期深耕中小企業，近年來由於中美貿易戰、國際間反避稅的趨勢以及政府政策吸引，台商資金回流的熱潮湧現，企業主及高淨值客戶對於財富管理的需求也更強烈。

為提供全方位的服務以滿足客戶的需求，台中銀行積極布局財富管理業務，致力於提升四大競爭力：

增加商品多元性及完整性：台中銀行持續不斷擴大商品的多元性及強化完整性，目前商品線包含基金、海外債券、ETF、特別股及境內外結構型商品，未來預計將提供國外股票，供客戶資產配置選擇。 專業財富管理團隊：為了提供更專業、更全方位的理財諮詢服務，台中銀行透過建立儲備理專的制度，積極培育更多優秀的理財專員人才。更大舉擴編財富管理顧問團隊，成員廣納會計師、總體經濟分析專家及資產規劃專家。 專屬優惠權益：台中銀行財富管理客戶享有各項專屬尊榮優惠，如臨櫃及自動化通路交易手續費減免優惠、臨櫃換匯優惠、專屬生日禮、貴賓相薦有禮、頂級貴賓機場接送等。 不定時專屬禮遇：為回饋長期往來的VIP財富管理客戶，台中銀行不定時提供專屬禮遇，包含各式說明會、外幣優利專案、理財交易手續費優惠。

台中銀行於2020年甫榮獲「財訊雜誌」財富管理大獎之本國銀行類別「最佳客戶推薦」及「最佳公益推動」之銀行，足見台中銀行已深受客戶的信賴。走過67個年頭，台中銀行秉持著「用心關懷、璀璨其中」的企業使命，持續不斷地努力前進，陪伴客戶一起成長、用心守護客戶的資產，實現人生的目標。