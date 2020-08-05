第二屆金險獎逾200件競逐 影音創作詮釋人生風險

遠雄人壽第二屆「金險獎」校園影片徵件活動圓滿落幕，今年打破首屆紀錄，徵件作品超過200件，共逾70所大專院校、120個科系千名學生競逐，較去年成長三成。徵件期間雖逢疫情大學生多半宅在家，卻也引爆累積已久的創作能量，顯示年輕學子創意無侷限，透過擅長的影音創作，結合自身生活經驗，詮釋對「好險‧神救援」人生風險規劃的多元面貌。

為讓參賽者充分表現、互相交流創作理念與價值觀，遠雄人壽開闢互動分享平台，特別舉辦頒獎分享會活動，同時也邀請得獎、入圍學生親友到場共襄盛舉，用行動支持這些創作青年。遠雄人壽總經理趙學欣致詞表示：「遠雄人壽深知青年是企業發展的基石，近幾年致力開創資源，打造青年培力平台，紮根校園，期許『金險獎』能成為年輕人高度自由揮灑創意的舞台，力築專屬大學生理想實踐場域，並鼓勵學子以創意詮釋風險意識，實現夢想，成為自己的英雄，進而持續感染更多青年學子，為社會帶來正面影響。」

有鑑於短影音已成為年輕人快速表達自我的方式之一，本屆金險獎也特別推出「極短片組」，參賽作品需在15秒內的影片中完整呈現「好險・神救援」的創意理念。而180秒內的「短片組」競爭更是激烈，參賽者們不只單純拍攝影片，並運用成熟的運鏡、後製等設計巧思，集結各種媒體元素讓影片類型更加多元，評審們也為參賽者的創意深度感到驚艷。首獎由龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系團隊奪得，影片從頭到尾以手繪、剪紙、立體書及動畫貫穿，製作技巧優異具高度張力與吸引力，透過類一鏡到底的移形換景攝影方式，看得出創作者的創新與用心，細膩呈現主題「神」救援，傳達「需要‧提前準備」的風險意識，獲得評審們一致肯定。

此次活動適逢防疫期間，也有許多討論疫情的創意作品，舉凡口罩、居家檢疫等題材皆有入列，台北藝術大學電影創作學系團隊以人性化視角出發，呼籲大家此時要更有同理心，保護自己與他人，讓人感同身受，一舉拿下特選獎。本屆參賽作品眾多，也讓評審們苦思許久，為力挺參加學生持續努力創作與追求夢想，新增「星秀獎」獎項，只要敢挑戰，每一部用心創作都有機會展現光芒。「金險獎」獲獎名單已公佈於遠雄愛生活FB https://reurl.cc/Wdl435，Youtube遠雄人壽專頻「金險影展」亦集結此次人氣佳作，歡迎踴躍按讚分享，讓青年創意被更多人看見。