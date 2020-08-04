億豐第2季稅後盈餘逆勢成長1.4%

全球時尚窗簾領導品牌，億豐綜合工業(8464)今(4)日公佈2020年第2季財報，合併營收為新台幣60億元，年減3.1%，惟受惠優於預期的客製化營收年增長以及產品組合，單季毛利率創新高達57.9%。

億豐表示，隨客製化窗簾售價調整、生產效率提升與原材料成本下降也成就獲利表現，隨毛利率擴張不僅彌補營收下滑，更使第2季營業毛利年增8.8%，另在業外損益則有匯兌損失。綜合上述結果，2020年第2季的歸屬母公司業主之稅後淨利為新台幣12.1億元、年增1.4%，單季每股盈餘為新台幣4.12元，2020年上半年每股盈餘為新台幣6.91元，比2019年同期6.63元增加0.28元、年增4.1%，億豐表示正如公司稍早對2020年第2季的預期，疫情促使美、歐消費者減少到府訂製窗簾服務，暫時削弱客製專屬窗簾買氣，也造成4月營收衰退，然自5月起各國陸續解封，各式振興消費政策啟動、及時遞補客製化窗簾需求，有助5-6月營收回溫!億豐表示，需求從冷卻迅速反彈對該公司跨國產能調整、內部出貨排程改變，是嚴苛的壓力測試。

另在2020年第2季，由於客製化窗簾銷售增長勝過固定尺寸，使產品組合顯著優化，此外客製化窗簾售價調整、精實生產效率提升，連同原材料成本降低、人民幣兌美元貶值等外部助力亦推升毛利率，單季營業毛利、營業利益，分別為新台幣34.8億元、新台幣18.3億元，均締新紀錄。在業外損益部分，億豐2020年第2季的匯兌損失，約新台幣7千4百萬元(2019年第2季為新台幣1.6億元利益)，單季稅後淨利成長為年增1.4%，億豐指出產能目前處滿載態勢，為此該公司將善用墨西哥客製窗簾產線新廠、柬埔寨固定尺寸窗簾擴線滿足客戶的需求，除此為持續成長也計畫增建美國德州廠房，自2019年3月公告購置台灣商辦，公司預計再購入同大樓，不同樓層以符合營運擴展需求。

億豐表示除中美外交關係演變，公司也正留意新冠疫情復燃(COVID-19)可能對下半年營運帶來需求的不確定性風險。