優惠利率失光環 轉抱高獲利人民幣商品

今年以來肺炎疫情肆虐，加上中美貿易衝突沒完沒了，人民幣首當其衝，對美元匯率續走貶，反觀新台幣相對強勢，一來一往，使得新台幣對人民幣交叉匯率來到逾13年低點，現在兌回新台幣，最多將面臨逾二成的巨大匯損，加上大陸人行放錢救經濟，並不缺資金，影響所及，銀行人民幣優惠存款利率直直落，失去吸引力，資金持續流向獲利較高的人民幣計價基金及ETF。

根據中央銀行我國與主要貿易對手通貨之匯率統計，人民幣對新台幣交叉匯率，6月以來仍位在人民幣1元對新台幣4.2元上下的逾13年低位區間，若進場時間在人民幣高點位置的新台幣5.2228元，現在換回新台幣，匯損將高達二成以上。統計從央行在2013年2月開放人民幣業務以來，人民幣最高價為2015年9月25日的人民幣1元對新台幣5.2228元。

匯銀主管指出，3月國際美元飆高效應，人民幣對美元匯率在3月17日跌破人民幣7元大關，至6月中旬也尚未回到人民幣6元以下，今年以來貶值1.5％。反觀這波全球金融崩跌，新台幣卻因為本國企業海外投資資金回流台灣的支撐，新台幣對美元仍升值逾1.1％，一來一往，人民幣對新台幣交叉匯率貶幅超過2.7％。

觀察逾13年來，人民幣對新台幣交叉匯率震盪幅度大，從央行2013年2月開放外匯指定銀行（DBU）承作人民幣業務以來，期間人民幣對新台幣交叉匯率，數度漲破新台幣5元大關，最高在2015年9月25日創下人民幣1元對新台幣5.2228元。

但近年來隨大陸經濟成長放緩，加上中美貿易大戰開打，肺炎疫情爆發，人民幣快速走貶，尤其今年又有疫情衝擊，目前人民幣對新台幣交叉匯率來到逾13年低點，代表過去13年來，不論何時進場，現在換回新台幣再轉換其他外幣，全部都將面對不同程度的匯損。

根據央行公布的銀行人民幣存款餘額統計，3月全球金融市場受疫情衝擊崩跌，國際美元走強，部分法人戶及個人戶，甚至決定認賠（匯損），將人民幣轉換為新台幣或其他外幣。匯銀主管認為，近年來銀行人民幣存款餘額持續呈現下滑趨勢，原本是因為存款利率持續下調，吸引力大減，紛紛在到期後不續存，轉進其他較高收益的人民幣計價商品。現在進一步選擇退場，不顧匯損轉換至其他外幣，反應疫情引發的短期恐慌心理擴大發酵的結果。

但匯銀主管指出，「有人賣也有人買」，許多原本持有較多人民幣資產部位者，選擇停損進行減碼，調整資產配置的組合。但原本為空手者，由於人民幣目前是13年來最便宜的好價格，反而有利順勢進場進行資產多元幣別布局，掌握逢低進場的時機，畢竟人民幣長期以往朝向國際化的方向不變，勢必會成為全球最重要幣別資產之一。

央行統計至2020年4月底，外匯指定銀行（DBU）存款餘額為人民幣（下同）2,135.09億元，當月減幅創14個月最大，國際金融業分行（OBU）存款餘額325.04億元，DBU加OBU月減幅度為11個月最大。

央行官員分析，DBU存款餘額大減主要原因是保險公司匯出投資海外人民幣計價債券、電子業支付三角貿易貨款、新發行一檔人民幣債券（無到期債券）、投信發行三檔人民幣計價基金（目標到期型基金包裝為投資型保單銷售），法人及個人存款均轉進其他投資商品。OBU小幅增加，主要是台商匯回股利收入。

4月份新發行人民幣債有2.8億元，但並無債券到期，一來一往，法人戶存款淨減少，至於個人戶申購投信人民幣計價基金，金額也有8.6億元。央行官員表示，隨肺炎疫情稍緩，金融市場情勢反轉，刺激資金從存款流出，轉投入人民幣投資商品，主要還是因為人民幣存款利率持續調降的結果。

由於中國人民銀行持續擴大寬鬆放錢救經濟，人民幣資金更充裕，連帶影響國內各銀行人民幣資金需求，偏向調降優惠存款利率。央行官員強調，5月中旬銀行1、3、6、9個月及1年期定存優惠利率，最高水準各為1.5％、1.9％、2.48％、1.9％、2.0％，與4月同期相比，調降天期的幅度15～45個基本點（1個基本點是0.01個百分點），吸金力進一步弱化。

近一年銀行人民幣款餘額

但目前台灣人民幣存款餘額在離岸市場還是居第二位，僅次於香港至3月底的6,642億元，高於新加坡（每季公告）至去年底的1,180億元，以及韓國至3月底的98億元。其實近一年來國內存款餘額僅減少210億多元，代表大多數存款還是續留帳戶中，並沒有巨量移出。

群益人民幣貨幣市場基金經理人呂鴻德認為，先前中美因疫情而針鋒相對，加上貿易關係一度緊繃，且大陸在「兩會」期間，宣布通過港版國安法，一度使人民幣中間價在5月下旬創下2008年3月來新低，帶動離岸人民幣同步走貶。後市來看，隨大陸疫情趨緩，對人民幣有一定支撐作用，隨各國重啟經濟樂觀預期，美元避險情緒降溫，預料人民幣匯率將維持在一定的區間波動。

日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑指出，觀察美歐疫情趨緩，歐日提出大額財政刺激措施，強化市場對衰退高峰或已經度過之樂觀預期，大陸「兩會」雖未設定經濟成長目標，但提高預算赤字目標與貨幣供給增速而有利經濟復甦。

展望後勢，中美第一階段貿易協議延續與美國反制措施溫和，將避免衝擊擴散，提高通膨目標令定向寬鬆仍有進一步實施空間，有利大陸高收益債信用風險維穩，且殖利率與信用利差仍居高檔將持續吸引資金回流。

此外，根據高頻資料顯示，外資大幅增持人民幣債券，5月外資淨買入人民幣債券1,117億元，其中包括國債548億元、政策性銀行債597億元。隨美元荒緩解、美歐復工後全球風險偏好逐步恢復正常，大陸相對其他經濟體較高的利率水準，將成外資流入的重要吸引力。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人尹晟龢分析，國內人民幣計價的基金，提供一般投資人更多樣化的選擇。在投資時機方面，當人民幣匯率走貶時期，對於人民幣計價基金相對有利，因為投資其他幣別的海外資產轉換成人民幣計價，可以獲取匯兌收益，進而提升人民幣計價基金的績效。

近一個多月以來，在中美貿易衝突加大下，人民幣面臨走貶壓力，人民幣計價的基金績效反而有較佳的表現。尹晟龢強調，但仍需提醒投資人的是，當人民幣匯率走升時，反應在人民幣計價的基金，也會面臨匯損壓力，所以若要投資以人民幣計價的基金，應在人民幣匯率貶值時布局，避開人民幣升值段進場，目前就屬於人民幣偏弱的好時機。

文／呂清郎