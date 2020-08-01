全台好物大彙集 振興三倍券絕Pay

為促進地方經濟，推廣全台在地好物，經濟部中小企業處訂於8月7-10日假台北車站一樓多功能展演廳舉辦「全台好物嘉年華，數位三倍券‧絕Pay」市集，共有來自全國北、中、南、東及離島地區，16縣市超過340家的中小微企業參展，場面熱鬧盛大。

今年因為受到COVID-19(武漢肺炎)疫情的影響，造成許多地方的中小微企業業績下滑，為能協助提振其商機，並讓民眾能夠認識及買到更多來自全台各地的好商品，本次父親節檔期，中小企業處集結了專案輔導的348家在地業者，超過70個攤位，以原民、小農、美食、文創、伴手禮等多元特色風貌專區進行推廣展售，並宣導數位多元支付結合振興三倍券使用，讓民眾感受「一機在手，買遍全台」的消費新體驗。

此次現場展售商品可說是琳瑯滿目，有特色美食、鮮果青蔬、生活雜貨、體驗行程、手作工藝文創等，其中更不乏許多知名網路團購名店商品及在地必吃美食與伴手，包括台南麥芽餅、台東琪瑪酥、嘉義黃金泡菜及碗粿、金門麵線及貢糖、澎湖黑糖糕，各地得獎高山茶、原民精釀啤酒及樹豆豆腐乳、白沙屯媽祖文創小物，以及深受婆婆媽媽喜愛，夏日居家必備的香茅產品等。如果父親節要送禮，還有聯合苗栗群聚業者的客家食品禮盒、內含鹿茸酒的南投國姓鄉「鹿來祿好」禮盒等，不用出遠門，在北車就可以一次購足全台好物。

為期四天的市集活動，除了可以滿足吃喝玩樂的購物慾外，每天還有來自各地的特色表演活動，來自屏東魯凱族、排灣族與阿里山鄒族的原民歌舞、宜蘭員山的歌仔戲、嘉義新住民服裝秀、南投與宜蘭的茶席展示等，帶您身歷其境的體驗台灣豐富多元的美好。而且多重好康獎不完，不僅有加碼回饋，消費滿額還可享免費常溫宅配寄送服務乙次。最豐富的好物與週末行程盡在8/7(五)至8/10(一)台北車站！詳情可上活動官網（https://www.dgexhibition.com.tw），或FB搜尋頭家愛行銷：https://www.facebook.com/UneedIcare查詢。