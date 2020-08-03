國票證主辦鈺齊-KY（9802）可轉債 競拍投標倒數

公司治理100指數成份股，近四年EPS逾5元

由國票證券主辦「鈺齊五KY」可轉債將採競價拍賣方式承銷，自7月31日開始投標，截止投標日為8月4日。競拍底標價為100元，競拍總張數4,250張，每人最高得標張數合計不超過425張，投標期間為7月31日至8月4日三個營業日，預計8月6日開標、8月17日於櫃檯買賣中心掛牌。

鈺齊-KY (9802)發行國內第五次無擔保轉換公司債「鈺齊五KY」(債券代號98025)，發行期間3年，「鈺齊五KY」可轉債每張面額為10萬元，發行總面額為新台幣5億元，扣除依法承銷團保留自行認購750張，餘4,250張採競拍方式承銷，轉換溢價率102.28%，轉換價格為112元，發行滿三個月後可隨時轉換為普通股。

鈺齊-KY為國內主要鞋業代工廠商之一，主要從事戶外功能鞋、運動鞋之代工製造，擁有超過40家國際知名品牌客戶，目前鈺齊集團營運總部位於台灣雲林縣斗六市，生產基地分佈於中國福建、湖北、北越以及柬埔寨等地。鈺齊-KY產能之持穩擴增以及生產基地之多元分散，一直是集團重要經營策略，多品牌接單策略對產品組合優化、營運規模擴增以及銷售地區分散，確已產生多元正向效果。

鈺齊-KY自2012年上市以來營收增加了114%，但人力卻僅增加66%，稅前淨利及稅後淨利亦分別增加506%及344%，而最近四個年度EPS皆逾五元，集團經營管理綜效日益顯著。近期公告之2020年上半年自結損益合併營收51.49億元，雖年減13.2%，但毛利率及營業利益率分別達到22.0%及11.4%，而分別較去年同期揚升4.5及2.2個百分點，二者皆屬歷年同期新高，歸屬於母公司稅後淨利5.26億元亦為同期新高，稅後EPS3.01元。

鈺齊-KY在證交所辦理的公司治理評鑑中，自評鑑開辦以來每年皆名列前段班(108 年度排名級距為前6%~20%)，今年更入選「公司治理100指數」新成份股，更是彰顯經營團隊對於提升股東權益、強化董事會運作、落實企業社會責任、提升資訊透明度與相關法令規章之遵循等之持續努力與積極重視。