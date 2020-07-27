找到了！大同自行公布陸資藏鏡人「香港聯合集團」

大同（2371）今（27）日下午在記者會中公布「違法陸資藏鏡人」，由大同法務長趙安主持，大同執行副總經理彭文傑、恆昇法律事務所律師於知慶都列席說明。會中大同表示，透過香港證交所公開資訊的調查與交易關係勾稽，再依據金管會裁罰後取得的證據資料，直指「協助任國龍完成這個右手換左手」，達成陸資轉港資，規避金管會調查的中間人與資金提供者，就是「香港聯合集團」與旗下企業。記者會同一時間，大同也派人將檢舉資料分送金管會、經濟部及臺北地檢署。

據悉，香港聯合集團是李明治家族所控制的企業，在香港有多家上市公司，並與中國國務院控制的光大集團有密切往來及合作，新鴻基金融集團即是由聯合集團持股30%，光大證劵持股70%的公司，在香港進行各項重要合作。

「黃國昌老師打開了我的腦洞，讓我找到盲腸。」大同法務長趙安在記者會中公布違法中資藏鏡人時表示，「胡適說過一句話，一分事實說一分話，感謝金管會和黃國昌過去對大同陸資的認定。」並透過前立委、市場派股東候選人黃國昌曾在臉書首度揭露外資「香港新工投資」，向上追查，一塊一塊拼出陸資任國龍透過紙上公司股權交易、借貸，再以公司債的交易結構手法，將陸資偽裝成港資。

大同公布自行調查進度，揭露任國龍陸資轉港資的交易手法。圖／鄭啟明攝

針對遭通緝的陸資任國龍違法買大同股票涉及中資疑慮，金管會前後啟動三次調查，當時追查到香港維家置業服務有限公司、雅興投資有限公司，這兩個任國龍的人頭公司時，將這兩家公司比喻為任國龍的「左右手」。大同公司自行調查發現，聯合集團旗下新鴻基財務有限公司在2018年12月20日借8億港幣給任國龍左手Danielson Creation Limited，讓任國龍左手買進任國龍右手的維家公司股票，而維家公司唯一股東林美欣，竟在青島三圓股東會中與大同市場派代表三圓建設董事長王光祥「同框」併坐！雅興公司的唯一股東DING David也在相同時間，把公司股份賣給任國勇左手Homers for now Property Management Limited。

大同表示，大同質疑新增的四個託管帳戶資金來源及最終受益人的身分關係不明，於109年股東會持股數占比，包括群益金鼎證券受託保管群益證券（香港）投資專戶8.73%、匯豐銀行託管ING亞洲私人銀行5.87%、中信託託管元富證券（香港）1.78%、國泰證券（香港）有限公司1.77%，共18%。再加計花旗銀、匯豐銀託管香港投資帳戶等共8個帳戶，於109年股東會持股數占比達23.59%。

大同法務長趙安表示，大同只是民間公司，不具有調查權，所能做的只能憑公開資訊拼出陸資計畫侵吞大同股權與經營權的粗略拼圖，很多關鍵拼圖有賴主管機關調查，對於林美欣為何出現青島三圓股東會？兩人有甚麼交情或合作關係？

大同請求經濟部正面回應日前大同企業工會「先追查中資，再審查臨股會申請」的陳情訴求，並鄭重請求金管會盡快完成八個FINI帳戶最終受益人查核、認定與公布，且完成時間要在經濟部完成臨股會申請審查之前，「總不能讓影響上市公司23.59%的股權，在經濟部審查臨股會前，還是『神龍』見首不見尾吧？!」