失能誰來照顧？提早規劃「失能險」當自己的貴人

根據國發會推估，目前全台灣共有七十六萬名失能者，到二○三一年，全台失能人口將突破一百萬人，而目前僅有九˙六萬人使用政府長照服務，僅佔失能者人數的十二%，大多數有照顧需求的家屬只能聘僱外籍看護工或自行照顧來節省成本。現代人少子或不想拖累家庭子女，若有一天失能，誰來照顧呢？

永達保經建議，附約可再加購豁免保險附約，購買了失能險主約及豁免附約，讓保單組成「雙豁免」保障，一旦意外發生符合豁免保費條件，不只保費不用繳，還能獲得更好的保障，藉由以上規劃，做好人生風險的完整防護。

據衛福部「身心障礙」年齡分布統計顯示，六十五歲以下比例高達五八％，其中又以五十歲至五十九歲、三十歲至四十四歲比例最高，都是正值衝刺工作的青壯年階段，代表不是只有老人才需要長照。疾病年輕化的趨勢以及意外都是造成年輕失能的原因，尤其「事故傷害」死因仍排名在男性十大死因的第五名，萬一因事故傷害導致失能，年輕失能者需要被照顧的時間將會拉得更長、費用更多，若是自己一個人面對這些，恐難上加難。

根據家庭照顧者關懷總會調查，失能者的照顧歷程平均九˙九年，甚至有長達三十多年的案例。若以中長期照顧計劃的支出來看，每月照護服務費及材料費就要三˙五萬元，每年支出就達四十二萬，且不含輔具措施等一次性費用，十年就要四二○萬。這樣的風險無法靠醫療險完全轉嫁，而特定傷病險、失能扶助險及長期照顧險，均有提供照顧扶助金的功能。

永達保經提醒，對於走不了的風險規避，目前市場上的失能扶助險主約，遇到符合保單條款豁免保費的範圍，不用繳保費，可以領第一筆扶助金，有些保單豁免條件一至六級殘可以按月領扶助金，讓生活獲得保障。

以三十歲小傑投保二十年期照護終身保險主約，保額一○○萬元為例，年繳保費三萬四一○○元，小傑三十四歲時，因出遊不幸發生車禍意外導致六級失能(依保單契約條款失能等級表，例如，一上肢腕關節缺失)，啟動豁免後，後續保費無需繳交，後於四十四歲罹患嚴重阿茲海默氏症，並於七十歲身故，理賠項目及金額如下：復健保險金一○萬元、特定傷病扶助保險金一○○萬；失能生活扶助保險金，一-七年每年二十四萬、第八年以後每年三十六萬，共領一二四八萬;身故保險金為保險費總額一˙○六倍，七二萬二九二○，總給付金額共一四三○萬二九二○元，這筆錢可讓年輕的小傑及家人，無需耽憂未來照顧的窘境(另附投保案例)。

至於豁免的條件，則依照保單條款而定，以失能扶助險保單來說，一般都以一至六級或一至十一級失能為豁免條件，仍需以各家保險公司商品規定為准，買保單的時候千萬要看清楚，透過專業保險經紀人推薦，少少的保費可以建構未來萬一失能的防護，實在太划算。