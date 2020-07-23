高收益：目前流動性充裕 但未來形勢如何？

各國中央銀行提供的充裕流動性已推動整個市場出現明顯回升，也包括高收益債券和貸款。但是，在不確定性仍存的情況下，霸菱投顧看到投資轉向資本結構上層和擔保資產的優勢。

為應對新型冠狀病毒最初的衝擊，決策者向各資本市場注入大量流動性，高收益資產類別隨之大幅回升。各央行明確表示透過一系列空前的協調計畫支撐市場。美國方面，聯準會宣佈購買「折翼天使(Fallen Angels)」及高收益ETF，令高收益債券及貸款於第二季上升，漲幅分別為9.70％及9.71％。歐洲則由貸款領漲，第二季上升12.95％，其次是高收益債券、上升11.05％。

決策者注入充裕的流動性，亦為大部份高收益債券發行人打開籌資大門，即便是最直接受新型冠狀病毒及全球封鎖政策影響的產業亦從中受惠。例如，旅遊休閒、娛樂零售等產業的發行人在很大程度上已成功獲得額外資金，我們相信，隨著疫情開始消退，很多發行人都將強勁復甦。

即便如此，鑑於經濟增長及企業盈餘的不確定性上升，投資者要求獲得更佳的經濟效益及控制，亦是可以理解的。為此，知名企業嘉年華郵輪(Carnival Cruise Line)及美國航空(American Airlines)等公司紛紛發行優先擔保債券，此類債券在資本結構中的償債順序優於無擔保債券，並由發行人提供抵押擔保品。的確，近來擔保債券的發行量顯著增加，約佔美國總發行量三分之一、歐洲總發行量三分之二。

因為發行人能進入籌資市場，違約預期沒有幾個月前嚴重。據估計，違約率預期於波動最劇烈時高達兩位數，但霸菱投顧目前預期違約率會低得多，並且將主要集中在兩類企業上。第一類包括先前已被認為面臨危機的高風險企業。其中很多企業或已面臨違約或重組，而此次事件可能加速該進程。面臨長期挑戰的企業都屬於這一類，例如J.Crew、Neiman Marcus及J.C.Penny等零售公司。此外，有些公司體質在疫情爆發前已著手改進，但所處產業因封鎖政策全部遭停擺，導致其違約率上升。Hertz就是最典型的例子。

評等下調的預期亦有所改善。疫情衝擊之初，信評機構掀起了一波降評浪潮，但之後步伐有所放緩，舒緩了各市場於3月及4月的技術性拋售壓力。誠然，自新型冠狀病毒爆發以來，很多「折翼天使(Fallen Angels」進入高收益債券市場，約2,000億美元債券從投資級被降為高收益，包括知名企業福特(Ford)及Occidental Petroleum。但在霸菱投顧看來，在聯準會購買計畫的幫助下，高收益債券市場能有序地吸收這些資產。

把握未來機會

時局仍不明朗，波動或進一步加劇，霸菱投顧認為投資該考慮轉向資本結構的上層和擔保資產。優先擔保債券的抵押品價值一般是發行金額的兩倍。這意味著一旦發行公司出現違約，優先擔保債權人相較無擔保債權人處於更有利的位置去推動債務重組，在某些情況下會獲取公司所有權，進而隨著時間可取得較高的回復率(recovery rate)。

霸菱投顧還物色到傳統高收益債券之外具有吸引力的投資機會。例如，抵押貸款憑證(CLO)不僅提供相較傳統債券及貸款更高收益率的機會，同時還帶來多元化及增強結構性保護等額外優勢。新興市場企業債券亦不乏投資機會，很多新興市場企業發行人在如此艱難的時期依然表現較佳，並且能很好地抵禦未來的挑戰。

綜觀目前市場，大多數高收益債券發行人似乎均擁有必要的流動性，能因應疫情最初的衝擊。然而，主要問題是，一旦疫情消退，哪些企業能夠應付更高的債務水平，尤其是在全球經濟走弱的情況下。有些公司難免會遇到更大困難，隨著部份發行人進行重組或陷入其他困境，不良債務管理人或有機會因技術性拋售壓力以折價購買資產。但擁有這方面經驗將很關鍵，而若能與有能力及廣度在整個信貸週期(從發行到萬一陷入困境)都能精準追蹤信貸的管理人合作，必然如虎添翼。