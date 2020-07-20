啟蒙盃第一屆 培養台灣金融人才

台版「華爾街交易大賽」啟蒙交易研究院攜手Speedy團隊舉辦交易大賽立志成為「台灣華爾街搖籃」的啟蒙時代交易研究院。

成立滿一年，已培育了近 400位交易高手，創辦人賴聖唐表示，創立這家公司的目的，除了管理自有資金外，也想要培訓交易員，他的目標是讓台灣成為亞洲交易中心。本次7月18日的大賽是「啟蒙盃第一屆」，集結啟蒙時代成立一年以來各梯次成績最優異、最具代表性的十六位選手，參與兩階段啟蒙盃王者爭霸淘汰賽，以歐洲期貨交易所最具代表性的商品DAX為操作標的，第一場將決定四強人選，第二場將決定 2020年啟蒙盃交易冠軍者。

啟蒙時代交易研究院創辦人賴聖唐由寶來期貨起步，職涯歷練寶來期貨與元大期貨自營部主管、寶富期貨信託事業總經理，最後以穩定可觀之操盤戰績受到華爾街人士青睞，獲聘於美國億萬富豪史蒂芬‧科恩（Steven A. Cohen）所屬的Point 72家族辦公室擔任PM資產經理人。

賴聖唐指出，有的人將交易視為技術線型操作，但他更願意定義為人類行為分析或量化分析，透過大數據建立模型、觀察市場常見現象，並運用統計理論，更精確地掌握交易機會。在法人占比高速堀起的台灣證期市場結構中，一般小股民因不懂交易，跟不上市場節奏，無法分享此波台股大漲的行情。賴聖唐常自比諭為「交易老獵人」，20多年的交易經驗讓他很清楚知道何時該舉槍、獵物在哪裡。

台灣金融人才濟濟，賴聖唐想透過訓練，培養一批國內的交易尖兵，將他所學 及專長反饋給有潛力的台灣交易新秀。本次的「啟蒙盃交易大賽」斥資百萬，假台北《CS 市民空 間》舉辦。本次競賽活動規格比照時下電競比賽，力求在場地佈置、流程安排、畫面呈現、拍攝手法等都能跳出舊金融產業的窠臼，目的在讓產、官、學 及市場交易高手正視「台灣金融交易人才培育」的重要性。本次競賽選手將使用 SpeedyUnify 進行對決，此套產品由國內期貨系統市佔80%的移通數碼公司開發，該公司過往專為國內法人大戶、VIP提供系統建置，堪稱「交易界法拉利」技術提供商。本次特別為啟蒙學院量身訂作「動態 交易箱」、「監控魚雷點位」、「核爆鍵」…等獨家武器，並實現類 AI半自動駕駛思維，提供交易人更具未來性的交易工具。

本次交易爭霸賽，能刺激台灣金融人才培育的成長，讓市場隱藏版交易高手出招，也讓潛力新秀獲取更多交易技法及經驗，並使一般人更了解技術派直觀交易的特性。

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