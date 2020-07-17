7月保險新制上路 聯众保經提供兩招協助客戶化解困境

因應7月起多項保險新制即將上路，保單應聲消失或變貴，且同時面臨新冠肺炎疫情衝擊，讓許多民眾手頭拮据，聯众保經建議民眾，一可檢視缺口、二找工具等兩大妙招來衝破突圍。

自7月起有4大保險新制上路，包括調降各幣別保單責任準備金利率、提高死亡保障門檻、宣告利率平穩機制與契約服務利潤（CSM）不得為負數等，市場估計新制將加速帶動終身型壽險、終身型健康險保費調漲1至3成。

主計總處7月10日公布最新國人薪資統計資料，5月全體受僱員工平均總薪資（經常性薪資－合併計算獎金、加班費等非經常性薪資）為4萬9,609元，較去年同期減少1.37％，更令人沉重的是5月全體受僱員工人數為790.5萬人，較4月淨減少1.7萬人，較去年同期更是大幅遞減3.2萬人，代表國人經濟收入趨於緊俏。

保險公司更換符合新制保單空窗期時，民眾可選擇的保單數量銳減。聯众保經副總經理楊振州以壽險主約為例，原本架上近600張保單，目前僅剩不到300張，僅有部分壽險保單已完成更新。

儘管民眾處於保單變少、保費變貴、薪資縮水的三難局面，楊振州提醒要超前部署，畢竟明天與意外哪個先到，無人知曉，尤其不排除未來法規還會不斷修正，建議即早規畫保險。

針對預算有限民眾可先檢視保障缺口，補足最急迫保障並善用工具。楊振州認為，面臨各種人身風險，預算有限可考慮以產險醫療先應急，雖保費較壽險公司便宜，但須留意產險健康險為不保證續約；預算許可則應逐步建立終身醫療保障；透過團險來補足或提高保障，投保重大疾病險需求的保戶，可視情況考慮重大傷病卡險。

楊振州透露，近期保險公司為吸引民眾目光，修改後保單各具特色，如提高第一保險年度保額、增加理賠範圍、開放次標準體投保等；民眾若想找到合適保單，可請保險經紀人協助。

針對理財需求的民眾，楊振州表示，儲蓄險依然可規畫，可適合想保本、資產保全保戶；若想兼顧保障及理財，可考慮部分美元保單或萬額變能壽險等投資型保單，壽險保障相較一般壽險主約便宜，保額及投資比率可調整，可作人生各階段安排。