PIMCO：資產配置展望 以韌性抵禦不確定性

今年全球經濟與金融市場受到新冠疫情擾亂，疫情危機何時落幕仍是個未知數。PIMCO(品浩)認為，投資人必須思考如何建構投資組合，才能穩渡未來各種可能的情境。

波動性與不確定性常造就優異的投資機會

PIMCO認為多元資產投資組合應維持適度的風險承受度，並加強股票與信用資產投資部位的韌性。建構穩健且多元配置的投資組合至關重要，且利率資產、實體資產、與貨幣皆扮演不可或缺的角色。因此，透過縝密規劃、多元配置、且靈活彈性的投資組合，應可順利穩渡並充分掌握未來幾個月的投資環境。

崎嶇不平的總經前景

根據PIMCO的基本預測，未來全球經濟將逐漸復甦，但是許多國家可能要到2022年才能回到疫情爆發前的GDP規模。

此外，PIMCO的經濟展望亦包含樂觀與悲觀的情境。

樂觀：新冠疫苗快速問世，促使經濟重啟與回復正常的速度比預期來得快。

悲觀：疫情大規模二度爆發，迫使政府重啟社交距離政策，導致全球經濟二度衰退，並造成企業永久倒閉，部分就業機會將永久消失。

整體而言，PIMCO認為經濟數據將漸進改善，但是相較於樂觀情境，目前朝向悲觀情境發展的風險更加顯著。倘若未來各國政府與央行將持續鬆綁政策，也有可能實現樂觀情境。

當前風險性資產的評價水準

為了因應疫情帶來的經濟衰退，各國政府聯手推出規模空前的貨幣與財政刺激措施。

經濟衰退與刺激政策的相互拉鋸，使市場無法預期風險性資產的合理價格。一方面，經濟活動萎縮與失業率攀升導致經濟基本面惡化。另一方面，政府與央行祭出大規模的財政與貨幣刺激政策，對市場挹注流動性。此外，多國央行扮演最後貸款人的角色，藉此確保金融市場的運作順暢。

過去10年，股票評價大多處於「低廉」的區間，但目前已來到「合理」的價位

面對當前環境，投資人不應僅仰賴長期歷史評價作為判斷依據，而是要設法將悲觀與樂觀情境納入考量。過去10年美股評價大多處於低廉狀態，直到2020年初美股評價才進入「合理」的區間。2020年第一季的嚴峻賣壓讓股市評價跌入史無前例的低廉程度，隨後股市反彈的力道非常強勁。

PIMCO認為未來幾個月順景氣循環型資產表現將容易受到消息面影響。因此，投資人應維持適度的風險承受度，加強布局市場錯置所造就的相對價值投資機會。未來幾季的大環境將有利於主動式投資策略，各產業的報酬特性將呈現極端的落差。投資人可運用產業選擇與戰略性資產配置，創造投資價值。

全球股票：強調成長與品質

PIMCO認為，多元資產投資組合必須能夠在V型復甦的樂觀情境下掌握上漲潛力，同時也要能在經濟緩步復甦且動盪的環境下展現韌性。當前PIMCO青睞高成長與高品質的股票，並預期未來12到24個月全球經濟將持續疲弱，疫情危機與經濟保護主義將引來顯著的下檔風險。

PIMCO認為，美國的高品質成長企業值得投資人青睞。這類企業有穩定的獲利成長特性，且股東權益報酬率普遍高於其他國家。由於高品質與成長型企業在美國股市的佔比較高，目前PIMCO加碼配置美國股市。此外，有鑑於日本股市的品質與評價吸引力持續改善，PIMCO亦加碼日本股市。另一方面，PIMCO減碼新興市場與歐洲股市，兩者的景氣敏感度較高，在較為悲觀的經濟情境下易受顯著影響。

以產業配置的角度而言，PIMCO青睞展現創新能量的科技與醫療保健產業，其中具備破壞式創新特性的企業能在低成長的環境創造高水準的盈收成長。

傳統信用資產：充滿相對價值投資機會

PIMCO青睞高品質的投資等級公司債，因為在各種的景氣復甦情境下此類債券均可提供具吸引力的風險調整後報酬。我們認為特定的優先順位金融機構債券與銀行資本，及非景氣循環產業的BB級高收益信用資產，亦具備投資吸引力。

機構抵押貸款證券（MBS）持續受惠於政策面的支持，有較高的信用品質與較佳的流動性，亦是PIMCO加碼配置的信用資產。此外，PIMCO青睞歐洲邊陲國家的主權債，因其目前的利差具有吸引力。

PIMCO認為未來兩年將持續處於成長低迷且強弱不一的經濟環境，價值型企業發行的信用資產表現顯著優於股票的報酬特性可能會延續下去。然而，投資人不應盲目投資價值型企業發行的債券，因成長疲弱且資產負債表體質欠佳的企業可能潛藏顯著的違約風險。

非傳統信用資產具備的投資吸引力

除了上市企業發行的股票與債券之外，其他信用資產同樣受到市場震盪的影響，因而造就具吸引力的風險報酬機會。PIMCO認為須聚焦能夠穩渡各種經濟情境的投資標的，重收益，但更重視韌性。

PIMCO持續在結構性信用資產中發現投資價值，特別是以組成多元的資產池作為抵押品之AAA級優先順位證券，例如商業不動產抵押貸款證券、住房抵押貸款證券、以及擔保債務憑證（CLOs）。以評價面而言，舊有的非機構抵押貸款證券仍具投資吸引力。

以新興市場而言，相較於易受經濟成長左右的資產，例如新興市場股票、貨幣、與當地貨幣債券，PIMCO著重布局新興市場外債。

下一波投資機會：私募債權

有鑑於疲弱的經濟環境與融資供給萎縮，PIMCO預期未來12個月私募債權市場的評價將進一步下修。先前從傳統融資管道取得資金的企業，接下來可能被迫轉往私募市場籌措資金，未來幾年部分的商業不動產與公司債市場可能會出現倒閉潮。

重新調整分散配置的策略

對於投資人而言，低風險且擁有合理殖利率的避風港資產日漸稀少。新冠疫情促使投資人趨避風險，加上貨幣刺激政策的影響，已開發國家主權債殖利率從低點進一步下探。

儘管整體的期限溢酬偏低，但PIMCO青睞美國與澳洲，由於兩國的殖利率較高，一旦資金湧入避風港資產，殖利率仍有較大的下降空間。目前PIMCO傾向以美、澳兩國的10年期公債作為存續期間的來源。

PIMCO認為投資人需以多元聚焦的方式配置存續期間，同時搭配其他避風港資產，例如日圓與瑞士法郎等避風港貨幣、機構抵押貸款證券與AA/AAA級投資級公司債等獲得政策支持的高評等資產，以及分散配置另類投資策略。

此外，實質殖利率的變化是左右金價走勢的關鍵，投資人可考慮配置黃金。每當實質殖利率上升，黃金價格便隨之下降。PIMCO建議投資人應持續關注實質殖利率與金價走勢的相關性。

結論

PIMCO強調要「多元配置具分散效果的資產」，投資人必須針對各種可能的經濟復甦情境，確保投資部位高度分散配置。此外，投資人須針對不斷變化的總經環境與疫情發展趨勢，對投資組合採取戰略性調整，藉此控管下檔風險並審慎管理投資組合的流動性，確保低流動性的投資部位能帶來合理的投資回報。