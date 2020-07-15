陶作坊老岩泥「沁涼啤酒杯」 杯身保冰不流汗

比起一般市售常見的玻璃啤酒杯，全新上市的老岩泥「沁涼啤酒杯」不僅杯壁不流汗，可保持杯身及桌面乾爽舒適，同時還具有保冷效果，讓啤酒維持冰涼口感。陶作坊創辦人林榮國表示，陶的發明促進了人類的文明，同時還兼具天然與環保，所以更要讓陶延伸到生活的各個層面。因此，為迎接夏天，陶作坊旗下生活品牌陶作坊HOME，盛大推出特殊設計的全新商品「沁涼啤酒杯」搶攻夏日市場。杯身經由工藝師手工刷色，色澤精緻樸實，加上好握不費力的杯型設計，讓暢飲啤酒更自在享受。

陶作坊的獨家配方老岩泥，是以台灣在地天然岩礦混合陶土，經過資深匠師的反覆試驗，再通過一道道繁瑣步驟才形成的獨特泥料。因富含礦石，再加上高溫窯燒，使老岩泥形成類似麥飯石結構的氣孔，此次更特別改變配方與製程，增強吸水效果，成為「沁涼啤酒杯」可以保冰不流汗的關鍵。「沁涼啤酒杯」即使沒有冰杯，只要先以冷水沖杯身約60秒，即可產生保冷效果，維持暢飲啤酒的冰涼口感。除此之外，老岩泥具有天然轉化功能，可以讓啤酒泡沫更綿密，口感更順口，味覺層次更有特色。

陶作坊HOME「沁涼啤酒杯」（右），杯子具有保冰、不流汗的效果。圖／陶作坊提供

具有三十七年精湛工藝的陶作坊，堅持台灣生產製造，並且大量使用在地原料，從茶具起家，以提升大眾生活品質為目標，近年來積極打造旗下不同品牌，以滿足消費者的期待。不僅以品牌Aurli推出專業而精緻的咖啡器具，還有生活品牌陶作坊HOME，陸續推出多款有質感且實用的餐廚用具，深受消費者喜愛。在今年夏天，決定以「沁涼啤酒杯」，讓生活體驗更豐富。

「沁涼啤酒杯」原價880元，預購期間享第二件半價優惠，陶作坊全省門市及官網現正預購中。