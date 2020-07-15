大同工會向證期局陳情：確保工作權、拒違法中資入主大同

大同（2371）工會理事長游象聰今（15）日率工會成員，前往金管會證期局提交陳情函，並發表聲明：基於確保工作權，拒絕違法中資入主大同，工會已在6月23日向金管會遞出陳情函促請積極有效行使職權，期主管機關盡速徹查違規中資及其一致行動人，但迄今未收到任何結果，深感遺憾。

大同工會陳情聲明內容指出，尊重社會對股東會改選的各方意見，但重申大同是創立百年的台灣人公司，正直及誠實，不但是大同的核心價值，也是台灣社會的傳統美德。並強調，正派的外資必定也認同這個普世的道德價值，並且必然在其投資行為力行實踐，遺憾的是，按照這兩個簡單的道德標準，特定大股東在權利行使上，顯然背離這兩個基本道德價值。

大同工會聲明，共提出九點要項，主要提出五項「假外資真陸資」的質疑，以及不歡迎建商公司治理名義入主大同進行土地與房市炒作、捍衛家電能源與國安相關系統標案相關員工工作權，並呼籲主觀機關莫懲罰大同急如星火，追查中資慢如郎中。九點聲明內容全文如下：

1.中資引路人（鄭文逸），滾出大同，國防產業不容染指:

根據台北地檢署的起訴書及追加起訴書，鄭文逸與通緝犯任國龍不但是違反證交法的共同正犯，也是違法中資在台的引路人，其關係人欣同及新大同公司負責人在地檢署筆錄顯示:均為中資在台引路人及一致行動人。任國龍所營事業（舜傑）為中國共產黨黨支部，熱衷黨建活動，據中國情報法規定有為黨蒐情的法義務。倘入主大同，不無可能藉由黑客攻擊國安資訊系統。

2.户役政系統，全民個資，不容中資染指。

大同依照政府採購法承作維護的國安敏感系統，例如戶政及役政系統有大量民眾個人資訊，倘經營者投資時就不具備正直與誠實的品格，如何期待未來能夠對全民個資善加維護？

3.中資派隱匿併購未申報，證期局睜眼說瞎話?

大同工會無法理解的是，證交法43條1及企併法27條兩個法規共同申報表格是金管會以命令制訂，兩法條均有各自欄位表明申報意旨，羅得等公司申報表亦有遞交證交所有案可稽，為何未善加查證，率性指稱羅得等公司完成企併法申報誤導社會大衆損害公司聲譽？具有併購意圖者，應申報而未申報，其行為已非誠信，公權力為何為為其保駕護航紛亂社會道德價值?

4.真中資假外資，投資專戶藏鏡人，立刻公布調查結果。

大同工會已經於6月23日遞交陳情函促請主管機關依法查明懲辦，違法中資三次被查獲，也代表未查獲前，不誠實的在歷屆股東會行使權利，最諷刺的是:北檢認定的中資引路人不但提起三年前股東會無效之訴，也剛向經濟部提起公司法第173條第4項申請股東臨會，權利濫用均肇因於行政怠惰。

5. 花旗(台灣)商業銀行受託保管元大證券（香港）有限公司投資專戶，先生你哪位？

公司法修法上市櫃公司法人股東不揭露最終受益人到自然人，不但違法中資藏匿其間，洗錢防制也功虧一簣，大同深受其害。

6.無良建商滾出大同，捍衛員工工作權

懷壁其罪，大同公司土地資產，不應成為無良建商炒作暴利致富的最終目的，公義的政府應該注重社會資源分配的公正，大同有萬餘員工，這代表有萬餘家庭，員工工作權確保在於本業良善經營，不在炒作圖利特定人士，這違反大同勤勞及檢樸的核心價值，工會不能認同。

7.中資不驅離，標案受限制，損我工作權，員工不安心

股東會紛擾迄今，主管機關再三強調違法中資認定在金管會，工會期盼金管會依照其宣示，儘速認定，怠惰不為，又不准許公司按照起訴書認定，對員工工作權保障，如何落實?

8.懲罰大同急如星火，追查中資慢如郎中

從7月1日以來迄今，政府懲治大同的高效，嘆為觀止，查辦中資速率慢如郎中，這背後是什麼黑手操弄政府職權行使，工會認為值得社會大眾反思。

9.掩護中資，嚴懲大同

大同工會再次沉痛呼籲金管會硬起來，面對權貴不卑不亢，落實依法行政，增進行政效能，早日查辦違法中資為禱!