大同登聲明 籲政府盡速徹查「假外資真陸資」

大同公司今(13)日刊登工商時報聲明，再次列舉公司方在所發現的陸資為取得大同經營權，所發動的多項不合情理也有違一般外資正常投資方式的市場動作，並籲請政府主管機關，盡速徹查引發股東會爭議問題癥結點的「陸資」疑慮，才是弭平爭議的關鍵。大同5點聲明全文如下：

1.大同公司過去10年來的外資比率，在任國龍等非法陸資被陸續查獲的106年之前，都在12%-20%之間，以外資對台股的整體投資態度維持在穩定的比率。

2. 今年股東會扣除的約23.59%非法陸資實控FINI帳戶，皆為公司經過多次函詢，而拒不回覆或回覆非最終受益人的非法陸資FINI帳戶持股。對於其他合法的外資約17%完全不受影響，其股東權的行使反而因非法陸資的扣除，而可不受侵害。

3. 該扣除的帳戶包括已遭台北地檢署發佈通緝的任國龍，其原用的FINI帳戶，及其18%號稱出脫後，新出現的四個新增持股也是剛好18%的FINI帳戶。任國龍已經遭金管會三次裁罰，證實皆為換手代持而已；此次再度故技重施應為非常合理之推斷。且證諸去年遭裁罰而勒令出售之六個月期間股價計算，購買18%大同股權需要新台幣約90億，是何人會僅用四個帳戶，在無聲無息之間以鉅資購買這些股票 ?

4.今年來雖受疫情影響，但台股仍在外資持續匯入並加碼之下頻創新高。假冒外資的非法陸資指摘本公司依法認定的作為，會影響外資對台灣資本市場的信心，這樣的指控正顯示，他們真的是假外資，因為真正的外資對台灣股市信心滿滿，正大力加碼，只有假外資的陸資才會以此恫嚇政府及一般投資人，這再再又彰顯其一貫以恫嚇為手段及思惟的陸資本色。

5.大同公司再度重申，本公司是台灣最早開始編制英文年報的上市櫃公司之一，顯見公司不但重視外資投資者，且很早即開始落實對外資的溝通。相較於目前仍有眾多上市櫃公司英文年報仍付之闕如，顯見大同公司絕對歡迎合法外資。但是，本公司嚴正拒絕接受假冒外資，且不遵循台灣法治規範，視台灣法治如無物的非法陸資。