和大營收力道回甦 第三季將迎電動車報復性訂單

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）自結2020年6月合併營收為3億5,264萬元，年減29.60％，累計1~6月合併營收為21億8,500萬元，較去年同期減少26.8％。和大表示，今年因深受全球新冠肺炎疫情嚴重衝擊及歐美等國封城封廠停工影響，連帶汽車大廠配合政策性防疫措施阻斷人流及物流，僅維持低度工廠運作，致使整體營收不如預期，隨著歐美各國陸續解封，逐步恢復經濟活動，6月營收相較4、5月已漸漸回溫，單月營收大幅成長37.77％，主力客戶已開始回補拉貨提升帶動下，業績將逐月回穩，預期第三季將可恢復正常供貨水準，重回成長力道。

和大今年雖受到新冠疫情影響，業績較往年衰退，但為超前部署2021年全球電動車大廠產能需求能量，全新廠房仍按照原定擴廠投資計畫興建嘉義三廠，並完成廠房新建工程上樑儀式，象徵和大嘉義廠拓展為該公司最大製造基地的新里程碑又邁出一大步，同時，為擘劃多年深耕齒輪工業的研究與開發，未來更將於嘉義廠區籌設齒輪研究所及設立齒輪博物館，藉以回顧和大將近60年齒輪工藝的歷程，展現和大在齒輪製造領域站穩世界領導舞台的具體表現。

和大並強調，面對2020年國際情勢動盪的局面，和大仍掌握多家國際級電動車大廠商機及其長期發展趨勢，這即是憑藉過去10多年來和大深耕頂尖電動車廠減速機構技術開發，為客戶新開發車款獨家量產廠商，象徵和大技術能量已從傳統燃油車款轉型綠能車款，率先在電動車市場佔有領導地位。今年和大已走過最艱辛的上半年，預期第三季起電動車客戶報復性訂單來襲，樂觀看待公司未來營收將逐季回升水準，明年業績重回成長軌道。

此外，在經營管理方面，仍持續精進品質保證提升及樽節成本管理，杜絕不良及浪費等多元管理策略與執行，在物料採購方面，聯合集團關係企業聯合採購及價格合理化，讓整體採購成本降低，藉以提升獲利能力，在研發技術方面，並已著手加速規劃二項重大精實技術研發管理專案，以強化和大產品及技術發展能量，在製程管理方面，更陸續引進高階設備，建構智能產線發展，提升生產效率。 和大面對此波疫情衝擊，經過短暫的沉潛與淬鍊，相信營收與獲利必將回復過往水準，且更上層樓，迎接綠能車市新世代，邁向百億綠能企業，再創巔峰。