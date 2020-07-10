負利率時代 錢放身上是浪費

台北金融研究發展基金會籌組「債券研究聯誼會」10日舉辦例會，並以「2020下半年全球經濟趨勢與債市展望」為題，邀請台北金融研究發展基金會諮詢顧問陳松興與凱基證券副總經理楊宗烕發表對下半年景氣看法。陳松興指出，現今全球市場面臨供應鏈中斷，景氣要復甦還漫漫長路。

陳松興說明，新冠肺炎疫情讓全球供應鏈中斷，而美國為主導的供應鏈體系會重組，然而，短時間疫情不會消失，將會影響到景氣復甦速度。進入負利率，要再挽回到正利率，不太容易，各國央行也幾乎沒有其工具救景氣，未來消費市場肯定不好，銀行呆帳問題有可能會在明年爆發。陳松興認為，救景氣的方法，建議政府可以用基金入股方式支持企業，減少失業問題，減低消費衝擊。

楊宗烕也根據日本經驗，為提振景氣，什麼金融工具都用了，結果是失落二十年。各國在資金寬鬆政策下，民眾認為把錢放身上就是一種浪費，所以，大家都瘋狂地買黃金、股票⋯⋯，而經濟學家也期待藉由金融市場帶動景氣緩慢回升。

今年是「債券研究聯誼會」成立第二十九年，原本年初舉辦的固定例會，也在疫情下停辦，一直延到7月10日舉行，而債券相關研究者也對疫情後全球債券、投資市場情勢不明，出席相當踴躍。台北金融研究發展基金會董事長說，基金會期許讓各種聲音出得來的平台，持續推動各類投資的健全發展。