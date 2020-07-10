「2020投資新趨勢系列講座」8月起跑

為幫助民眾認識資本市場新制度、新商品與證券期貨周邊單位提供之服務，掌握最新市場趨勢，達成資產配置及理財目標，由臺灣證券交易所等證券期貨周邊單位共同主辦之「2020投資新趨勢系列講座」，自8月20日起依序於台北市、高雄市、新北市及台中市舉辦4場活動，其中台北場更採同步網路直播，方便民眾觀看，活動無需費用，歡迎對金融知識與投資理財議題有興趣的民眾踴躍參加，請掃描QR Code或至證基會活動官網（https://webline.sfi.org.tw/workshop/class.asp?csn=467）報名，服務電話：(02)2397-1222分機338、380。

證基會表示，由證券期貨周邊單位組成之證券暨期貨教育宣導專案小組，在主管機關指導下，積極推動投資人教育宣導工作，擔任主管機關、金融服務業界與投資大眾間之訊息傳遞橋樑，本年度重要工作之一即包括舉辦「2020投資新趨勢系列講座」活動，安排投資大眾關心之議題，例如周邊單位正推動之新制度與新商品，以及投資理財實務等，邀請周邊單位及業界專家分享，與民眾互動交流，以普及金融知識，進而保障投資權益。

本講座活動預定辦理4場次，包括8月20日(四)晚間台北場、9月5日(六)下午高雄場、9月12日(六)下午新北場與10月17日(六)下午台中場。為鼓勵民眾全程參與，現場備有好禮摸彩，獎項包括Dyson無線吸塵器、Nintendo Switch Lite遊戲機、Nespresso膠囊咖啡機、君悅酒店雙人自助餐券與超商禮物卡等多項實用好禮；線上觀看台北場直播的朋友們也能參加摸彩，並有獲得線上參加獎與直播加碼獎的機會，只要在活動時間內以手機連至證基會臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/sfi.org.tw）就可即時觀看參加。

第一場台北場將於8月20日(四)晚間7時於台北國際會議中心102會議廳舉行，包括2項專題演講，一、盤中零股交易新制，由證交所羅贊興副總經理主講；二、全民理財時代—市場趨勢與定期定額投資，由知名財經節目主持人夏韻芬小姐主講。各場次活動資訊請至本活動官網瀏覽，實體講座座位有限，額滿為止，敬請把握機會！