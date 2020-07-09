大同發布公告 澄清兩家周刊媒體報導

近日，大同經營權之爭與股東會後新聞話題不斷，大同公司昨（8）日，特別針對今週刊報導「近3年有7家律師事務所接受委任 一表看懂大同律師團驚人規模、資歷」，與鏡週刊「【大同爭議爆翻盤1】等八篇報導，發布公告，指稱內容諸多倒果為因，偏頗不實之評論，同時在公告中予以澄清。大同表示，對部分媒體以帶風向方式形塑特定民意，深感遺憾，對媒體刊載內容造成公司商譽及股東權益損害部分，已委請律師依法訴究。

大同公司重訊澄清說明，主要內容全文如下：

一、本公司針對特定周刊媒體未能堅守第四權專業公正客觀立場，竟以帶風向方式形塑特定「民意」，深表痛心與遺憾。

二、本公司近三年來承受欣同公司及羅得公司對本公司提出的眾多民事訴訟、刑事訴訟、對行政機關檢舉等案件。本公司法務部門耗費許多人力物力應訴，也需委任相關律師。興訟者不檢討，如此消耗公司資源是否合理，反而利用媒體指摘本公司動員眾多律師，實在倒果為因，有失公允！

三、就特定股東委請特定公關公司及個體戶，操弄特定媒體，發表偏離事實與惡意汙衊之評論，本公司不能苟同。

四、為保障本公司及其他合法股東之權益，適用相關法律。特定股東若對於法規適用上有疑義，應循司法途徑解決，而不應一再以大量置入新聞業配方式，企圖塑造「與論」，藉以對主管機關施加壓力，實不可取！

五、本公司亦再度呼籲主管機關迅速查明陸資，以及資金來源有疑慮者，以維持資本市場的秩序, 避免本土企業被違法陸資入侵。

六、對於媒體不當評論造成本公司商譽及股東權益損害部分，已委請律師依法訴究，本公司為維護公司信譽，絕不寬怠。