群益預估：資金狂潮下 台股挑戰13000點

群益金融集團舉辦「2020下半年台股投資展望說明會」，由群益金融集團專業研究團隊剖析未來的投資情勢。群益預估2020年下半年台股指數高點有機會挑戰13000點，維持與2019年底預估值相同。

群益金鼎證券總經理賈中道表示，於去年底已預估今年指數會達13000點，雖然今年上半年受到疫情的影響，但因為各國實施QE而產生資金外溢的效果，而台股高殖利率吸引海外資金流入，再加上中美貿易戰及香港反送中的影響，使得很多外地的台資回流，在資金的推波助瀾下，對於今年指數高點仍維持與去年底的預估值13000點相同。

群益投顧董事長蔡明彥表示，第3季行情正面因素是經濟季增率恢復正成長、美國大選政策行情，負面因素是疫情控制變數，預估7－8月財報修正壓力結束後，震盪走高到9月。第4季因10月財報周可能造成美股再度修正壓縮全球股市表現，觀望氣氛轉濃且美股表現暗示選舉結果，11月出現較大修正，修正幅度視大選結果與疫情變數而定，12月出現反彈。

Nasdaq指數攻上萬點，科技股大漲的核心原因是全球低利環境，而科技產業受疫情影響程度小，尖牙股FAANG 「龐大現金部位一定不會倒」的獨特優點吸引買盤加碼，美股上漲連動台股震盪走高。

蔡明彥指出，2020年聚焦需求成長科技產業包括：高階半導體、AI、IC設計、網購、線上服務、伺服器、零組件、遊戲機、WFH、PCB、MLCC，以及5G商機等。而針對產業供應鏈受惠的科技個股：在多鏡頭與高解析手機相機鏡片需求－大立光；真無線耳機取代傳統耳機需求－美律；5G路由器建設需求－宇智；5G高頻基板需求－聯茂；5G基地台建設帶動散熱模組需求－奇宏、泰碩；5G手機PA、TOF等帶動砷化鎵用量需求－穩懋、全新；蘋果多項產品採用Mini LED背光方案－億光、晶電；宅經濟之電玩商機－欣興、網龍、智冠；資料中心高速傳輸需求－譜瑞、南電。

