MBC多元商「2020天使創投嘉年華」超過千人盛大參與

台灣後疫情時代首場成功舉辦的大型創投活動

多元商集團的MBC天使俱樂部為目前台灣人數規模最大的天使投資俱樂部。其實「天使投資」並非是大企業家專屬的投資方式，一般上班族、退休族只要有一點資產累積也都能參與。在疫情後的時代也建議盡量投資能夠「活下去」的企業最為重要。

由MBC多元商主辦的「2020天使創投嘉年華」高峰論壇日前於7/4在台北W Hotel盛大登場，上午9:30開始後活動就湧入爆滿人潮，現場超過千人參與，為台灣後疫情時代首場成功舉辦的大型創投活動。論壇邀請到國內各界優秀的投資人及企業家一起共襄盛舉，分享投資與創業的寶貴經驗；同時鼓勵更多人參與「天使投資」，攜手為台灣的經濟成長創造更多可能性！

「2020天使創投嘉年華」論壇邀請到國內各界優秀的投資人及企業家一起共襄盛舉，分享投資與創業的寶貴經驗。圖/MBC多元商提供

「2020天使創投嘉年華」邀請到各界重量級嘉賓；台新創投總經理林宇聲、MBC多元商創辦人林俊洲、沃客買創業投資總經理彭思舟、鼎月餐飲控股總經理詹杰儒、振海資通總經理徐德福、可洛洛創意文化總經理陳信宇、學習歷程AI科技導航者創辦人何鉅凱、資產配置達人李紹鋒、競及電競學院營運長李訓億、知名藝人也是天使投資人韓雨潔、來尚課總經理顏轅詩及尊榮美學牙醫總經理林楚喬等人分享自身創投及企業發展歷程。

台新創投總經理林宇聲分享創投在台灣產業經濟發展中扮演相當重要的功能。圖/ MBC多元商提供

知名藝人也是天使投資人的韓雨潔分享自身如何透過投資翻轉職涯低潮。圖/ MBC多元商提供

多元商集團的MBC天使俱樂部為目前台灣人數規模最大的天使投資俱樂部。林俊洲分享，其實「天使投資」並非是大企業家專屬的投資方式，一般上班族、退休族只要有一點資產累積也都能參與。在疫情後的時代也建議盡量投資能夠「活下去」的企業最為重要。

(左起)沃客買創業投資總經理彭思舟、MBC多元商創辦人林俊洲及天賦夢想家執行長洪幼龍，三人為現場參與民眾解惑天使投資相關問題。圖/ MBC多元商提供

MBC多元商也協助企業主拓展業務範圍，並導入國際資本思維分享給台灣的投資朋友，創辦MBC天使俱樂部作為橋梁，讓更多人在這個資訊爆炸的時代，能夠擁有多元視野、創造更多的收入！秉持共享知識、共想未來、共響事業的理念，鏈接台灣中小企業主，凝聚彼此的力量創造共贏。