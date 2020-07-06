國人保單健檢大調查　點出保戶3大問題

台灣壽險滲透度達17.48％，代表台灣人所繳納的保費對國內生產毛額（GDP）貢獻度，已經連續第12年居全球最高，儘管民眾對保險特別青睞，但仍有許多人並未認識保險的本質在於「轉嫁風險」。為了解台灣人的保險保障意識，富邦人壽委由市調公司執行「國人保單健檢大調查」，此次調查結果顯示，國人對保險「只在乎曾經擁有」，普遍對於自身的保單內容「很不熟」，連60分的及格分數都不到，亦進一步整理出台灣人對於保險保障有3大問題點：不定期檢視保單、不熟悉保障內容、不與保險業務員聯繫，這都可能無法讓保險發揮最大效能。

此次調查於今年1月31日～2月21日進行網路調查，以20歲以上且年收入40萬元以上為調查對象，共回收1,000份有效樣本數，在95％心水準下，抽樣誤差為±3.2％。

60.3％意外發生時才檢視保單 就怕「風險到時方恨少」

雖有超過七成的受訪者，皆已持有壽險、醫療險、意外險，但對這些險種的了解程度卻全數不及格，在不了解之餘，更沒有定期檢視保單的習慣，每兩個人就有一人沒有做好年度保單檢視工作（58.3％），更有高達60.3％的受訪者表示，只有在遭遇意外的時候，才會想要把保單拿出來看一看，往往風險已經發生，可惜保險無法發揮效用。



富邦人壽建議，民眾必須養成定期檢視保單的習慣，可以將檢視工作分為例行性體檢與彈性體檢，例行性體檢即是於固定時間全面清點保單內容，可以選在每年年底或周年紀念日、生日才不會容易遺忘，而彈性體檢則是在人生特定事件發生前即時檢視，像是結婚生子前等，才足以從容邁向下一人生階段。

79.8％最需意外保障卻裝熟 就怕未來保障缺口大開

保險保障需求可分為壽險、醫療、意外、長照、養老等五大面向。此次調查顯示，近八成受訪者（79.8％）認為意外保障最需要，但對該保障內容的瞭解程度卻是最低、不及格，只有47.5分，提醒民眾可以善用定期檢視保單的機會，多多向保險業務員提問，讓自己更清楚掌握已有的保障內容。

其實保單檢視可以交給專業的保險業務員，但目前僅三分之一的民眾一年內曾主動與保險業務員聯繫，更有超過六成的民眾只有在投保時見過業務員。富邦人壽建議，業務員具備專業的保險知識，以及貼近生活的規劃經驗，不妨多與之談談自身職涯布局、人生規劃，每年定期碰面共同檢視保單內容，才能讓保障有效跟上需求。

43.3％擔心保單條款不清楚 就怕保障約定有遺漏

富邦人壽不僅專注於投保後的保戶服務，亦重視投保前與消費者的溝通與說明，此次調查發現，以「不清楚保險合約與保單條款內容」最為困擾，佔比最高達43.3％，其次依序有「擔心買了不需要的保單」（34.7％）和「不了解目前保障是否足夠」（33.5％）。針對上述民眾的三大擔憂，富邦人壽多年來持續強化保險業務員的專業與誠信，並透過高效率的客戶數位服務，為的就是解決消費者所有的保險難題。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，堅持提供專業和溫度的保險服務是一貫的企業使命，人生一路儘管精彩但也崎嶇，而保險本質在於保障人們克服每一回的挑戰，順利迎接人生下一階段，保險並非保了就能安度一生，富邦人壽積極應用保險科技，推出保單健檢系統「健檢百保箱」，藉此分析民眾的壽險、意外、醫療、長照與養老保障等五大面向缺口何在，並提醒民眾必須隨著人生歷程，每年定期檢視保障內容，讓保險在必要時予以及時協助。

今年6月富邦人壽「健檢百保箱」持續精進優化，結合機器深度學習（Deep Learning）與自然語言處理技術（Natural Language Processing, NLP），推出「光學字元辨識」（OCR）功能，業務員經保戶同意即可利用行動裝置拍下保單資料，直接上傳保單健檢系統，相關資料將會直接鍵入對應欄位，以加速保單資料建置、提高服務品質與效率。

保險就像一張「未來的處方箋」，在風險來臨之前，先準備好一份最合適的藥帖，而業務員就是為保戶診斷風險、開立藥方的風險顧問，富邦人壽保險業務員不僅擁有全方位的專業知識、服務熱誠，每位業務員更擁有「健檢百保箱」這套精準的保單健檢系統，藉以準確判斷民眾的風險缺口，開出最周全、有效的藥帖，讓「保單健檢」變得更有效率，也更有說服力。