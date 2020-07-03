PIMCO：全球經濟復甦的路崎嶇漫長

PIMCO（品浩）全球投資專家在6月初以視訊的方式探討週期市場展望，並思考對於各個投資策略的影響。PIMCO全球經濟顧問Joachim Fels針對未來經濟復甦與政策展望，提出分析。

PIMCO董事總經理與全球經濟顧問Joachim Fels。圖／PIMCO（品浩）提供

急速衰退 緩步復甦

根據PIMCO的基本預測，全球接下來將步入一段崎嶇的經濟復甦之路，且大多數西方國家要到2022年才能恢復疫情爆發前的經濟成長動能。

儘管居家防疫令鬆綁或解封有機會在短期內刺激經濟活動反彈，但是PIMCO認為接下來的復甦之路將十分漫長且費力，原因如下：

一、在新冠疫苗普及前，仍有必要維持社交距離政策。因此，短時間內許多產業將難以恢復至疫情爆發前的水平。

二、由於各個國家、區域、產業重啟經濟活動的步調不?，全球與各國的供應鏈將持續受創。

三、勞力與資本的重分配預計將花費一段時間，同時經濟刺激政策讓「僵屍企業」得以苟延殘喘，可能阻礙資源重新分配的速度。

四、經濟衰退導致企業與家庭債臺高築，未來可能壓抑消費支出與企業的投資活動。

樂觀、悲觀、與失落的情境

儘管PIMCO預測經濟將會緩步復甦，但卻充滿不確定性。PIMCO重申「極端不確定性（radical uncertainty）」的重要概念。

由於影響經濟前景的關鍵變數，並非來自經濟面或是政策面，而是源自於新冠疫情的詭譎多變，很有可能讓未來的經濟表現，優於或劣於PIMCO對未來6到12個月的週期展望。因此，PIMCO提出以下可能發生的情境：

一、樂觀情境：全球相繼投入龐大研究資源，加速開發能夠大量普及的疫苗或是治療用藥，讓社交距離政策提前結束。然而，有效對抗新冠肺炎的療法何時能夠問世，即便是醫學專家也沒有十足的把握。

二、悲觀情境：新冠疫情二次大規模爆發，導致各國政府再次下令或民間自發性地停止一切經濟活動，最終導致經濟復甦的速度比預期更加緩慢、甚至陷入二次經濟衰退。近來，由於人潮往來增加、商業活動重啟，部分亞洲、歐洲、與美國地區的新增確診案例再度攀升。

三、失落情境：一旦疫情大規模二度爆發，二度衰退的悲觀情境很可能進一步惡化成經濟蕭條的失落情境：企業或將接連倒閉，中小企業首當其衝；應急的流動性刺激政策預計將延續至經濟復甦為止；以及原本暫時性的裁員，演變成長期的工作機會流失。

儘管疫情的演變是目前左右經濟前景的關鍵，但其他傳統的經濟因素與事件，同樣會對PIMCO的基本預測帶來威脅，PIMCO預期中美貿易摩擦升溫與11月美國總統大選，最可能摧毀企業信心、導致金融環境緊縮、並減弱經濟復甦力道。

有鑑於疫情的後續發展充滿未知數，大多數與會專家認為未來6到12個月的經濟表現可能會比PIMCO預期的「緩步復甦」情境來得更糟。

政策的重要性

市場狀況不明朗的情況下，可以觀察到風險性資產仍從3月的低點一路反彈至今。PIMCO推測，最可能的原因在於金融市場無法定論市場「極端不確定性」，因此傾向跟隨各國央行與政府快速推出的大規模貨幣與財政刺激政策。以下是PIMCO的政策展望及其對投資人的影響：

首先，經濟前景可能面臨惡化的風險，但PIMCO認為，貨幣與財政政策未來將進一步鬆綁。在疫情爆發前，已發生通膨低於央行目標與財富長期分配不均等現象，促使各國鬆綁財政與貨幣政策，且近來美國與其他已開發國家爆發大規模的抗議活動，進一步凸顯政策鬆綁的急迫性。

其次，此次疫情危機讓財政與貨幣政策的合作更加緊密，並有可能持續合作下去。大規模的債務貨幣化、明顯或隱約地調控殖利率曲線、以及零利率／負利率政策，都將是新冠疫情帶來的後遺症，因此名目與實質利率將長期維持在低檔。

第三，儘管近期內通膨可能呈現下行趨勢，但是債務貨幣化促使政府不斷擴大財政支出，加上央行持續壓抑利率水準，長期而言通膨將面臨升溫的壓力。因此，PIMCO預期，通膨與通膨預期水準將從目前的低點，進入長期緩步攀升的趨勢。