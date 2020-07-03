景氣循環2.0時代：綠能與數位化兩大主軸 左右經濟復甦

近期疫情狀況好轉，各國經濟活動逐漸解封，使得經濟數據改善。PIMCO（品浩）董事總經理與投資組合經理人Geraldine Sundstrom指出，儘管面臨經濟復甦與疫情二度爆發的不確定性，投資人應該追隨政府的財政刺激政策，發掘受惠於疫情的企業與產業。而在景氣循環2.0的新時代，「綠能」與「數位化」兩大經濟主軸將是左右經濟復甦的重要因素。

PIMCO（品浩）董事總經理與投資組合經理人Geraldine Sundstrom。圖／PIMCO（品浩）提供

一般而言，在景氣循環初期，投資人應該要增持景氣循環的產業與企業，受惠於未來經濟復甦的趨勢。然而，面對科技顛覆的時代，PIMCO認為投資人這次應該跟著資金潮，觀察政府祭出哪些經濟刺激措施。追隨刺激政策的腳步不僅有助於投資人發掘贏家企業，同時也能避開潛在輸家。

回顧過去經濟衰退時期，傳統的財政刺激政策皆圍繞在基礎建設投資。然而，過去4個月，各個國家和區域推出不同的財政刺激政策，當中卻存在極為相似之處：各國皆大力支持「綠能」與「數位化」兩大經濟復甦主軸。

環保節能

今年5月，德國總理梅克爾與法國總統馬克宏聯手提案規模5,000億歐元的歐洲經濟復甦計畫，並指出此次經濟復甦將不同於以往，必須以「環保節能」作為經濟復甦主軸。中國也表明未來不會再仰賴過去的基礎建設投資以刺激經濟復甦成長。身為出口貿易大國的南韓則是以「數位化」與「去全球化」做為經濟刺激政策的主軸，同時兼顧環境保護與公共衛生目的。在此環境下，電動汽車、電池、與太陽能發電設備將成為政府補助與財政刺激下的主要受惠者。此外，科技進步與成本下降亦促使綠能技術與產品日益大眾化，各國政府為了實現環保節能的目標，未來可能會對高污染製程與慣犯加重課稅。

數位化

為了在數位化時代強化經濟競爭力，各國未來將集中資源建構「新世代基礎建設」，例如5G、Wi Fi 6、雲端服務供應商與數據中心、人工智慧、大數據、與智慧城市等，屆時經濟活動將出現更顯著的改變，且全球的半導體需求將持續攀升。舉例而言，網路基礎設施從4G升級到5G將使半導體的需求量增加200％至300％。此外，經濟面與政治面的因素亦促使企業將部分產線遷回國內。然而，企業必須提高製程自動化的程度，設法降低在本國生產的成本。未來幾年，全球對於機器人的需求也將會大幅成長。同時，隨著全球化的速度趨緩以及數位基礎建設開展，未來機器人和製程自動化相關的企業將受惠。

如今，新冠疫情正加速推動新的市場趨勢，並維繫一間企業、甚至一整個產業的經濟命脈。因此，投資人必須密切關注新的景氣週期，亦即「景氣循環2.0」的新時代。

在「景氣循環1.0」的環境下，基礎建設是公共投資計畫的主要目標；而在「景氣循環2.0」的新時代，儘管這些長期趨勢的前景，以及疫情危機過後的經濟復甦仍充滿高度不確定性，但可以確定的是「綠能」與「數位化」將是經濟復甦的重要驅動因素。