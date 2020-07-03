科法斯2020 年亞太區企業付款調查

新冠疫情或將澆滅去年以來的經濟復甦勢頭

2019 年中美之間爆發貿易戰之後，隨著供應鏈轉移和聯準會注入額外的流動性，科法斯發現亞洲（中國以外）經濟顯露出復甦態勢。2019年企業向客戶提供的平均信用期限有所改善，由2018年的69天降至67天。儘管有65％的企業（2018年為63％）表示曾在2019年遭遇逾期付款，但2019年客戶的平均信用期限已從2018年的 88天降至85天。

然而，由於新冠(COVID-19) 疫情為經濟增長前景帶來的巨大威脅，復甦勢頭或將不復存在。亞太區的多個經濟體將經歷自1997-1998年金融危機以來最嚴重的經濟萎縮。

按GDP加權計算，2020年亞洲經濟體的經濟增速將降至0.3％（不考慮中國的情況下為-0.65％）。該增速不及2019年的4.6％，甚至不敵1998年的2.9％（不考慮中國的情況下為0.76％）。

不同國家之間付款期限的差異及逾期付款問題

2019年，平均信用期限出現了自2015 年以來的首次改善。信用款期限最長的經濟體是日本(91天）、中國（86天）和臺灣（72天），而亞洲其他經濟體的付款期限均低於平均水準。澳洲的付款期限最短，僅為36天。

逾期付款問題最嚴重的是中國（96天）、馬來西亞（84天）和新加坡（71天）。自2019年以來，泰國（69天，延長7天）、馬來西亞和臺灣（67天，均延長2天）的逾期付款天數有所增加。

大部分受訪企業(48％) 表示，客戶遭遇財務困境是導致逾期付款問題惡化的主要原因。競爭激烈壓縮利潤空間(41％)和缺乏融資管道 (22％) 是造成上述困境的主要因素。

不同行業之間的差異顯著：能源、ICT和建築業舉步維艱

能源、ICT 和建築業的平均信用期限最長，其中超過 20% 的企業可提供 120 天甚至更長的付款期限。

這三個行業的逾期付款問題也最為嚴重，分別有 24％、28％ 和 26％ 的受訪企業表示逾期付款時間達到或超過 120 天。

超長逾期付款比例上升 表明某些地區和行業存在現金流惡化的風險

逾期付款和現金流風險往往同時發生。為了評估現金流風險，科法斯對超長逾期付款（超過180天）的比例進行了研究。當此類逾期付款在企業的年總營業額中占比超過2％時，便會對企業現金流構成風險。根據科法斯的經驗，在全球範圍內有80％的超長逾期付款是永遠收不回來的。

2019年，有31％的受訪企業遭遇的超長逾期付款金額超過全年營業額的2％，較 2018年的38％ 有所下降。然而，深入調查就會發現，這種表面的“復甦”跡象不足為信：2019 年超長逾期付款超過全年營業額10％ 的企業數量並未改變(13％)。

除中國外，超長逾期付款超過全年營業額10％的企業占比最高的經濟體是馬來西亞 (7％)、新加坡 (7％) 和泰國 (6％)。同樣，超長逾期付款超過全年營業額10％ 的經濟體中，運輸、能源和建築行業所占的比例最高。

2020 年將是自 1997-1998 年亞洲金融危機以來經濟衰退最嚴重的一年

科法斯預計，亞太地區的經濟將在 2020 年出現大幅萎縮（在本調查涵蓋的9個經濟體中，僅中國及印度不在預期大幅萎縮之列），然後在 2021 年反彈。在旅遊業和世界貿易形勢低迷的背景下，泰國(-5.0％)、香港(-4.0％)、新加坡(-3.5％)、日本 (-3.0％)、馬來西亞 (-2.0％) 和澳洲 (-1.9％) 等經濟體的 GDP 萎縮將最為明顯。

科法斯預測，亞太地區的經濟成長要到 2021 年才會反彈，預計達到6.2％（不考慮中國的情況下為 4.65％）。