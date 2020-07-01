美利達電動自行車暢銷挹注成長動能 今年樂觀續強

根據台灣自行車公會（TBA）統計報告，108年度台灣白行車產業的電動輔助自行車出口數量、金額及平均單價分別年增124.96％、128.50％及1.57％，而傳統自行車的整車出口數量、金額及平均單價則分別年減3.85％、9.23％及5.59％，顯示歐、美等主要市場在延續運動、休閒及白領通動用途的中、高階電動自行車需求大幅增加下，替代了部分中高階傳統自行車，使傳統自行車需求有相應比例的減少。

自行車大廠美利達公司（9914）6月24日召開股東會，董事長曾崧柱表示，108年度因共享單車侵蝕中國自行車市場的負面影響已遞減，該公司自有品牌高級自行車在中國的銷售規模年增逾12％，以出口歐、美高級自行車市場爲主的台灣廠則在電動車需求驟增、傳統自行車出口因替代效應有一定比例遞減的情況下，年度營收及電動車銷售量、額均再創歷史新高水準，年度合併及台灣廠銷售數量分別爲105.22萬台及81.92萬台（含電動車23.61萬台），分別年減8.71％及13.19％，其中電動車年增64％，年度合併及台灣廠營收則分別爲台幣280.24億元及250.04億元，分別年增8.59％及9.69％。

面對中國市場共享單車的消退，高級自行車需求緩步回溫及美、歐等市場對電動自行車需求熱度持續，與對傳統自行車需求遞減的市場動態，美利達將積極調整傳統自行車及電動自行車產線，調度人力，資源，備妥產能以滿足市場訂單需求，努力達成營運目標並跨越基期，再創佳績。

今年（2020）為滿足集團各品牌的產品開發及全球通路年度訂單需求，將力求自有品牌及策略聯盟品牌的同步發展與成長，爭取在全球中、高級自行車及電動自行車的市場占有率，達成年度營運目標。

展望未來，美利達將維持旗下各廣義品牌自行車及電動車產品在全球中，高階市場的定位，並有效掌控、擴充電動車產品關鍵料源及產能，以對應各主要市場、客戶的需求，並持續開拓、佈局新興市場，不斷創造需求及成長動能，追求品牌在全球自行車市場定位的提升，並提高市占率。