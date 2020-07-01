小英總統出席同歡會計師節 盼助台成全球IPO首選

五大會計師公會昨（30）日舉辦「第63屆會計師節慶祝聯歡晚會」，總統蔡英文出席祝賀，她表示，會計師是國家經濟發展過程中，相當重要的專業服務提供者，過去數十年來，臺灣創造出世界知名的經濟奇蹟，在背後協助企業、也同步成長的行業，就是我們的會計師。蔡英文總統也以「春江水暖鴨先知」比例會計師比其它人更知道景氣好壞轉變。

「第63屆會計師節慶祝聯歡晚會」除了總統到場外，金融監督管理委員會主任委員黃天牧、財政部長蘇建榮、經濟部長王美花、立法院副院長蔡其昌及多位立法委員都到場祝賀。會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿說明，疫情這段期間讓會計師無法赴海外查帳及今年綜所稅申報作業，他也感謝政府各部會的協助與法令調整，讓會計師得以協助企業完成各項稅務申報作業。黃奕睿也當著蔡英文總統的面表示，政府在政策形成前可先行溝通，就可以讓台灣行大運。

蔡英文總統也說，在這個產業重要的關鍵時刻，有3件事情要特別拜託會計師朋友們一起參與。第一，面對世局變化，強化公司治理，對於企業的永續經營是很重要的。而會計師就是在第一線擔負這個重責大任的人，透過會計師的參與，不但能優化企業體質、促進市場競爭，也能加強金融體系和國家整體的競爭力。第二，因應疫情衝擊下，全球資本市場的環境變化，金管會正持續研擬強化IPO（首次公開發行）等措施，也希望臺灣有一天會成為這個區域的IPO首選，尤其是臺商朋友們在選擇IPO時都會回到臺灣。會計師在活絡新創、嫁接正式資本市場的過程中，扮演很重要的角色，她也要請大家多提供意見和協助。第三，會計師見多識廣，接下來，不論是協助臺灣中小企業升級、轉型、創新，或是協助各類產業的數位化，都有很多大家可以發揮的空間。政府推動新的政策或法規時，也要請大家持續幫忙，銜接政府和企業間的溝通。

針對大同公司舉辦股東會引發公司治理問題，金管會主委黃天牧出席「第63屆會計師節慶祝聯歡晚會」時指出，股東是否具投票權認定問題是由政府來認定。法學專家陳連順也出席該晚會後受訪表示，大同公司以《企業併購法》條文主張市場派股東不具投票資格，即採拖延戰術，看準台灣訴訟程序長達2至3年，有可能未走完上訴程序，又過了一任董事會任期，他呼籲司法體系要速審速決，以端正公司法理。