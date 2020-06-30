慶豐富研發與電商行銷並進 奠定利基優勢

主要銷售美歐窗簾與家飾紡織品市場的慶豐富實業（9935），2020年第一季雖受到新冠肺炎疫情衝擊，營收表現不如預期，但在優化產品組合及製造成本持續改善下，未來在彰濱與越南兩座新廠的稼動量逐漸提高，同時在實體及虛擬通路的市場行銷布局挹注下，營收與獲利成長將可樂觀看待。

根據美國貿易部BTA統計，全球的窗簾產值約有110億美元，其中，美國是窗簾的最大銷售市場，銷售額55~60億美元，若以消費型態區分可分為客製、零售與工程等三類市場，慶豐富長期深耕美國市場，銷售產品線包括無拉繩安全窗簾、無拉繩蜂巢簾、百葉簾、百摺簾及甫上市的電動窗簾等，產品深獲美國消費市場的青睞與肯定，其中，無拉繩安全窗簾雖為市場產品主流，但有拉窗簾仍存在基本市場需求，因此，該公司將持續對現有產品線產品，做好QCDS（品質、成本、交期、安全）管控，以此基石開拓新的市場客戶，擴大營業市場，且面對市場趨勢及新式樣產品需求，也將再加緊腳步發展，繼續拉大或區隔與競爭廠商產品重疊性，確保慶豐富未來營運成長與優勢地位。

慶豐富將持續關注新冠疫情進行市場改善計畫，並調整營業型態，提供更方便快速取貨的銷售模式，如透過網購、電商等，也因短鏈供應已成為現在市場主流，該公司將深化與實體通路夥伴的網路通路虛擬店進行合作及協助管理，預期未來透過電商與網購的營收將會快速成長。

在創新產品研發方面，汽車市場已經逐漸朝向電動車趨勢發展，窗簾產品勢必也會走向電動操控，過去電動窗簾雖多為客製，甚少大量生產，但此電動化趨勢已勢在必行，若能在同業廠商量產導入前，慶豐富超前成功開發出符合市場需求的電動化窗簾，對於公司營運成長將是另一大利基，因此，該公司近年來不斷吸收客戶提供電動窗簾新知，隨之轉化為產品開發契機，透過產學或產產合作，開發產品及開發供應商，今年起勢必須加快研發節奏，開發出更完整的電動化產品，以扎穩市場利基。

「數據管理、持續改善、創新思考、享受生活」是慶豐富秉持恪守的經營理念，也是企業文化精神，慶豐富的企業經營內涵不僅著重於開創自我產品價值，更依據製造服務業的精神服務客戶，那裡有消費者，那裡就有慶豐富的產品與服務，同時將進一步依據市場未來趨勢脈動，開發符合未來市場主流的產品，確保慶豐富產品全價值鏈的提升，達成營運擴展的企業目標。