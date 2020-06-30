從平凡學生躍上非凡人生

90後個子嬌小的王詩涵還是學生時就已經把握住機會來到業務單位挑戰要成為百萬年薪的大學生！

想要打破社會對大學生的印象，詩涵堅持不當草莓族，而是想當一個不平凡的大學生證明自己有能力在保險業創造同年紀沒有的成就！姊姊已經在南山是一位事業有成的區經理，詩涵想要青出於藍更勝於藍和姐姐一起在南山打拼出屬於自己的一片天。

我因為從小就是一個比較慢熟不太會講話又很害怕站上舞台的個性，對自己還是學生的這個身分做保險感到緊張及害怕，覺得自己還沒有準備好、沒有當業務的特質以及能力、更沒有口條、背景、人脈?

詩涵說：在很沒有自信的情況下我很擔心自己能否把保險做得很好？此時心中想起～姊姊怡心經理不也是這樣走過來的嗎？當初的她也是和我一樣在甚麼都沒有的情況下加入保險業，就是因為她知道業務單位是一個能夠讓平凡年輕人翻轉身手的制度，更是一個可以讓我們家脫離貧窮的機會。

詩涵想起姐姐和自己說過的一句話：「妳不一定要變得很厲害才開始，但是妳一定要先開始才能變得很厲害！」而正是這樣的一句話讓詩涵下定決心進入南山。

做業務的這一年半當中我發現了自己從來沒發現的能力又或者是因為在這樣的環境及挑戰下才激發這麼多超出我想像的潛力！從不知道要去哪裡找客戶？到能夠自己去大街上徹頭徹尾地掃街陌生拜訪做問卷，從不敢開口談保險到現在談笑風生講出壽險事業觀以及給客戶更好的保險觀念，更重要的是我從一個人發展至一群人，建立自己的團隊帶著夥伴進入保險公司一起打拼。這都是在保險公司學習訓練出來的能力及成果。

詩涵剛開始因為學生做保險遇到很多人不看好及不支持，在那當下雖然會低潮但是因為詩涵就不服輸的性格以及強烈的好勝心讓她在面對到這些挑戰時可以把這不如意的事當作推力讓自己更想進步成長來證明自己所做的事業是非常有價值的！而詩涵的主管怡心經理也會一直在身邊激勵她、不斷給想法然後要詩涵去想怎麼做會更好？又或者是陪著詩涵一起去跑客戶、談心聊天放鬆心情再繼續想下一步該怎麼走？並且告訴詩涵：姐姐想和妳一起在南山打拼闖出名號，讓大家知道我們這對姐妹花在沒有資源背景的情況下用自己的能力以及韌性闖出屬於我們自己的一片天！

榮耀我們父母；終結我們的貧窮！

我是一個非常幸運的人有這麼好的主管又身在一個這麼好的團隊，通訊處給我們溫暖、創新、衝勁讓我們很清楚的知道只要我們跟對主管，跟對團隊，跟對公司就能夠在這裡完成自己的夢想翻轉身手！

我很喜歡團隊的氣氛，因為我們就是一群敢想、敢拚、敢玩的年輕人，跟著這樣的團隊讓我們每天都活力滿滿，像家人一樣可以出遊一起打拼一起在這裡五子登科，也很喜歡怡心區的夥伴們讓我明白團隊真的就像家一樣可以為我遮風擋雨、一起分享喜悅共同成長，在怡心區我知道不管發生甚麼困難都會有人能夠和我一起解決我不是一個人獨自面對，而是整個團隊陪我共患難同享福！我想這就是真正的團隊！

最後我非常感恩我的主管怡心經理，謝謝她看見我身上的可能性，帶領我加入最幸福的通訊處，也謝謝我的媽媽以及哥哥，雖然怕我辛苦但還是一直默默的支持著，您們的幸福就是我在南山持續下去的動力，以前的我是一個需要被照顧的小女孩而現在我長大了可以用自己的能力拚事業了，現在的我也能夠為我們的家付出心力照顧你們了！

在現在的社會當中很多年輕人都不敢去想自己的未來，甚至是夢想?因為他們沒有一個很好的機會以及平台去發展及自我激發潛能，所以當詩涵看見這個可以翻轉自己身手的機會時立馬把握抓緊不放。詩涵說在保險業真的很幸福，因為這裡是一個很好的創業平台讓很多人在這裡完成夢想、五子登科！

只要給自己一個的機會用心經營自己的事業必定也能創造高收入以及達成自己夢想中的未來！

就在現在讓我們做一個不平凡的決定後就開始擁有一個不平凡的人生吧！