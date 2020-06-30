愛唱歌的吳承翰目前就讀高雄餐旅學院四年級，從來沒有想過我會做業務而且是還沒畢業！

原本以為爸爸媽媽會很生氣，後來發現其實這是媽媽巧思的安排！

保險業的主管游蕍壎主任是媽媽的保險業務員，在媽媽的眼中她很年輕很認真很懂事，相較我還是一個媽寶（雖然我不承認），媽媽希望我能在畢業以前去磨練自己，就在一次邀約中主管告訴媽媽保險公司有舉辦大學生的創業家培訓營，而且歷年來都很受學生的歡迎口碑好，參加過的學生都說這是讀大學以來最棒的一門課！因此媽媽就鼓勵我去參加。

我其實對不熟的人很有防備心，需要一段時間才能接受，看到蕍壎主任也很年輕長自己沒幾歲但處事圓融做事有條理，引起我好奇心，想跟著這樣的人學習，於是展開自己的保險業旅程！

剛開始時媽媽以為我是上上課而已，沒想到我很認真的跟她說：我想試試看業務工作！媽媽心裡想應該要專心把大學念完才是，又看到我主管的團隊都很年輕也都是大二、大三就開始做保險，一邊念書一邊跑業務！一時也找不藉口勸退我，只好硬著頭皮跟我說：不准耽誤學業只能利用假日做業務！

剛開始踏入保險公司時，一開始非常的惶恐、不知道該如何做起？主管告訴我，沒有別的訣竅，只有「單純、聽話、照做」！

每天跟主管通話最少3.4次，每天晚上十點視訊，報告拜訪過程與討論如何完成目標？每一週利用假日的時間平鎮、高雄往返的跑客戶只為了完成我的目標～

我很想在保險公司獲得優異的成績來證明自己，榮耀我的父母親！

拼了全力拜訪客戶每週往返，讓承翰在公司的培訓計畫拿到了優異成績，也完成了保險業的第一個競賽！

主管非常的嚴厲，完成競賽只告訴承翰一句話：「不要高興太久，你的主任目標還沒有完成！」，於是開始每天跟主管搭配，北、中、南跑透透，甚至為了學習而賣掉承翰最愛的收藏品只為了想要上一個自費課程，提升自己的專業知識，來幫助身邊所有的客戶，因此在努力之下晉升業務主任！

很開心自己可以透過保險創業制度！榮耀我的父母親，在22歲的時候可以包六萬元紅包給媽媽當生日禮物，請家族的人吃飯為媽媽慶生！

誰說年輕人是草莓族？啃老族？22K從來不是我的價格，透過創業制度我有我的價值！

我吳承翰22歲在保險創業制度不務正業翻轉自己！成就無限！