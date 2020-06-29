經營權之爭名嘴加入抹紅大賽？大同回擊：誰是中資，北檢起訴書為證

明天就是大同經營權之爭最後股東會董事改選決戰「D-Day」，發動攻勢的市場派陣營，近一個月也啟動「反抹紅」攻勢。要保住經營權的大同公司回擊，「誰是中資，北檢起訴書都有寫。」，針對媒體名嘴蔡玉真在臉書貼文，說大同頻喊「有中資」、「公司資安有危險」來欺騙社會之言論，大同公司提出台北地檢署107年度偵字第19886號起訴書，及109年度偵字第8777號追加起訴書，先後起訴鄭文逸及其於台灣之股市炒手張莒華及林振興，起訴書明確記載鄭文逸及林宏信均坦承，欣同公司及新大同公司為鄭文逸所實質持有與控制之公司，今欣同及新大同負責人林宏信、楊榮光堂而皇之來競選大同今年董事改選，而提供資金的上海龍峰集團負責人任國龍也因涉炒股由北檢通緝中，大同有無非法中資股東，事實勝雄辯。

大同公司表示，百年大同過去三十年來配合國家資訊科技發展與資安需要，協助政府e化，負責內政部、海關、勞保局、國防部、軍情局、軍事安全總隊、軍購局採購中心等單位若干機敏系統建置，若遭非法陸資股東入主，有無國安問題不言可喻。媒體人如此睜眼瞎說不負責任，歪曲事實，是非不明，其欺騙社會居心何在?

針對名嘴蔡玉真今日臉書貼文，指摘大同「到處招募公司派臨時聘用的洪英保全。已經在6/23伺候過華映股東，6/30大同股東會擴大辦理，準備好好處理17.8萬非林郭股東云云」。大同公司表示「不知道她在講什麼？怎麼可以這樣不負責任亂講，北檢起訴書已明確指出中資任國龍和其台灣代理人的金流關係，而且任國龍還為大同炒股案遭北檢通緝中。請名嘴發表言論前，先看過起訴書再說。期望媒體人發揮查證職責，勿惡意抹黑大同公司基本的維安工作，本公司將依法訴究其法律責任。」

大同對於明（30）日的股東會維持秩序的人力佈置問題，大同公司說明，係因大同108年股東會鬧場的前車之鑑，市場派18家法人股東共指派代表89人出席股東會，其中包括30名天鷹保全人員，及十多名有傷害、毀損、槍砲彈藥等刑事犯罪前科紀錄者，據聞市場派今年將委派逾100名天鷹保全人員，總動員人力規模將更甚去年。為保障其他合法股東能順利出席股東會會場，確保參與會議過程的人身安全與議事權益。