大同經營權大戰前夕 公司工會大動作登報3問黃國昌立場

眾所矚目的大同公司經營權大戰即將在明（30）日登場，公司派與市場派兩派在報章媒體透過聲明廣告，密集隔空叫陣，已長達一個月。在股東大會董事改選前夕，今日大同公工會大動作刊登聲明啟事質疑市場派讀董提名人黃國昌立場。並針對公司治理、陸資疑慮和明日630大同股東會可能發生遭鬧場情況，提出3大質疑問題。

關於公司治理面向，大同工會直問打著公司治理大旗要進大同董事會揭弊的黃國昌，在接受三圓建設集團徵招競選大同獨董前，是否清查過三圓建設家族集團公司的公司治理情況？並提示，三圓建設公司從2016年起，由盈轉虧營運急凍，目前已連虧4年，累計每股虧損達7.96元，虧了將近0.8個資本額。近年來財報屢屢被簽證會計師簽註「保留意見」，七年更換三位會計師，今年5月8日三圓才又公告更換會計師，同時第一季財報會計師還出據保留意見，顯見三圓建設家族集團公司財報的正確性、真實性、合法性大有疑問。且三圓家族羅得、競殿、三雅等投資顧問公司，聯合申報為大同持股11%大股東，買股資金成本逾70億，但該三家公司合計股本僅1.85億，哪來資金買股？107年第三季財報顯示，三家公司借貸超過73億元，以約40倍槓桿操作投資大同！其超額借貸、資金來源的合法性可疑，其負債已遠高於資產依法應宣告破產，且所有借款皆是王光祥保證。

大同「市場派」推多次抨擊中資的前立委黃國昌擔任獨立董事，想藉此降低外界對市場派有陸資的疑慮。圖／報系資料照

關於一直以來的陸資查察問題，大同工會並列舉台北地檢署107年度偵字第19886號起訴書，及109年度偵字第8777號追加起訴書，證實台北地檢署起訴書內容所載，任國龍提供百億資金為後盾確有其事。

大同工會在聲明啟事中提醒黃國昌，三圓建設董事長王光祥自己證實過，曾透過三圓青島向任國龍借款，三圓集團旗下羅得、三雅、競殿等三家公司資本額合計僅1.85億，而合計購買大同股票金額逾72億，除財報揭露向金融機構借貸30多億（顯不符5P授信準則）以外，而且質押股票向銀行貸款， 必須先買到股票。希望黃國昌秉持2018年時任立委時期，針對大同案陸資疑慮質詢金管會的初衷，回頭向提名他的王光祥了解一下：資金從何而來 ？以及尚有42億多的借款資金從何而來？

大同工會彙整股東名冊及陸資介入大同炒股案起訴紀錄，在6月中旬刊登聲明，希望黃國昌秉持時任立委時期追查陸資初衷，協助釐清陸資金流與關係人。圖 ／ 業者提供

台北地檢署107年度偵字第19886號起訴書，及109年度偵字第8777號追加起訴書，已先後起訴鄭文逸及其於台灣之股市炒手張莒華及林振興，且明確記載鄭文逸及林宏信（欣同負責人）均坦承，欣同公司及新大同公司為鄭文逸所實質持有與控制之公司，而提供資金的上海龍峰集團負責人任國龍也因涉炒股由北檢通緝中。

大同工會憂心明日630大同股東會現場可能的突發狀況，同時舉出108年大同股東會遭鬧場的前車之鑑，指稱市場派18家法人股東共指派代表89人出席股東會，其中包括30名天鷹保全人員，及十多名有傷害、毀損、槍砲彈藥等刑事犯罪前科紀錄者。工會方坦言：據聞市場派今年動員人力規模將更甚去年，憂心在非法陸資染指大同股東會下，董事改選的合法性遭破壞，為保障其他合法股東能順利出席股東會會場參與會議的權益，大同公司豈能不預作防範？籲請黃國昌勿拿黑衣保全消費。