台灣金融業下一步 資誠：投資與決策都須更為專注

後疫情年代，台灣金融業能否重拾失落的三十年？資誠聯合會計師事務所今（23）日公布《2020資誠台灣金融業企業領袖調查報告》。資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺表示，現正為產業典範轉移最劇烈之時，關鍵時刻勢必要有關鍵作為，儘管內外挑戰艱鉅，金融企業領袖仍必須提高警覺，與趨勢保持亦步亦趨，穩健布局，靜待不確定消弭。

財訊傳媒董事長謝金河特別為該調查報告進行點評，他認為過去台灣金融業隨著產業外移已失落三十年，他預測未來金融業很有機會，尤其未來資安產業會快速崛起，銀行業在資安系統整合上需要積極布局，腳步要加快。調查報告記者會同時也邀到國家發展委員會副主任委員鄭貞茂、凱基銀行董事長魏寶生、投信投顧公會理事長暨國泰投信董事長張錫、星展銀行總經理林鑫川等產業界代表，探討後疫情年代下的金融產業發展前景及趨勢。

資誠金融產業服務團隊自2015年起，每兩年針對台灣金融企業領袖進行深度訪談並將內容整理成冊發布報告，至今已進行三屆。在《2020資誠台灣金融業企業領袖調查報告》中，資誠團隊於2019年12月至2020年2月對22位台灣金融服務業企業領袖進行深度訪談，討論數位金融、信任重塑、永續金融、資產管理、人才培育等議題。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺表示，即便疫情大流行後諸多不確定因素充斥，但受訪的金融產業領袖們在全球市場信心低迷之際仍堅定布局，無論是數位領域或實體經濟，期待產業創新轉型；面對全球供應鏈重組、金融政策鬆綁、資金回流台灣，帶動實質投資的局勢下，他們也積極培養跨界人才、趁勢升級服務質量，更主動許下永續承諾，肩負企業社會責任，為台灣產業經濟轉型帶來新的契機。

吳偉臺觀察，隨著國際局勢變化及台灣產業轉型升級，台灣金融業企業領袖的視野與策略布局也持續進化。在2015 年時，金融領袖們對科技應用仍抱持遲疑的態度，到了2018 年，金融企業領袖的所思所言，已圍繞在金融產業與新創科技的競合綜效，亟思如何利用數據提升金融服務；然而在2020 年時，流程、監理自動化即將成為金融業的新常態，他們更援引自新創科技圈的生態系概念，想像下個世代的金融服務藍圖。

本調查歸納出台灣金融業未來的四大發展方向：

一、數位轉型 啟動金融新局

即將在2020年底前開業的三家純網銀，勢必會對既有金融通路造成洗牌效應，有鑒於未來客戶需要的是銀行服務(Banking)而不再只是銀行(Bank)而已；我們也預期純網路銀行將帶來兩大影響：一是針對銀行既有經營模式下，難以經營的長尾客群，純網銀業者可挾著平臺優勢，創造可獲利的經營模式。二是針對銀行年輕客群，純網銀可透過科技結合更多生態圈服務，提供全新的客戶體驗。而後續上路的Open API(開放應用程式介面)和Open Banking(開放銀行)，將引發產業內部更深層的數位轉型。

二、科技介入 重塑金融信任系統

隨著數位科技在金融場景中愈來愈普遍應用，業內愈來愈大量使用客戶個人資料與創新科技，但人們卻又開始擔心既有機制未能立即延伸至新興金融服務上，甚至成為風險破口，而使得法令遵循的要求成為金融業者必須承擔的責任，因此監理科技(RegTech)與資安的議題也重新被重視。台灣主管機關正鼓勵業者把監理制度導入科技技術，以自動化管理各企業是否合規進行管理，並監測業者營運活動是否符合法規遵循。這突顯出企業需要重新發展一個運用數據的治理框架，既要和現實世界的業務場景結合，也需要更大的包容性與數位應用彈性，以科技來重塑社會信任。

三、機會回流 推動財管優化升級

美中貿易摩擦驅使全球產業鏈重新布局，在短鏈化與多鏈化的秩序重整中，反而創造台灣產業經濟再一次轉型提升的契機。根據資誠聯合會計師事務所與中國信託銀行的《2020臺灣高資產客群財富報告》，過去台灣高資產族群有高達73％在境外配置資產，大部份以保險(60％)和儲蓄(51％)為主，若金融機構能趁勢升級，提供更多元的商品選擇、客製化體驗、彈性化收費機制，以及更直覺簡單的數位化服務，將有機會爭取到更多商機，甚至發展台灣為亞太財富管理中心。

四、低利高波動 挑戰行業既有模式

後疫情時代的低利率將持續更久，過去行業內既有的營運管理思維將被大幅顛覆。就銀行業而言，即是要從封閉走向開放，而壽險業則需放下成長包袱，轉而強化財務體質與優化資產信用品質，才能在2026年順利接軌17號公報；而證券與投信業者直面波濤洶湧的金融市場，投資管理與風險管理技術也須升級，重新校準目標、穩中求進將是該行業的必修課。

吳偉臺表示，2020上半年集結了所有恐懼的總和，包括金融業在內的各產業結構也正因此進行汰弱留強，成長主軸也將調整，投資與決策都必須更為專注。