經濟部公告製造業及其技術服務業薪資及營運資金補貼

經濟部為協助國內艱困企業渡過新冠病毒疫情難關，並維持員工生計，於今（109）年4月21日公告「經濟部辦理製造業及其技術服務業受嚴重特殊傳染性肺炎影響之艱困事業薪資及營運資金補貼申請須知」，凡有稅籍登記的製造業及其技術服務業，營業額衰退達50%之「艱困企業」，政府補貼該企業正職員工3個月經常性薪資費用4成（每月上限2萬元），及以正職員工數乘以1萬元補貼一次性營運資金。

製造業係指須依法辦理工廠登記之業者，技術服務業包含自動化服務、資訊服務、智慧財產技術服務、設計服務、管理顧問服務、研究發展服務、檢驗及認驗證服務、永續發展服務、資料經濟服務、系統整合服務或資訊安全服務等類別，此外，觀光工廠、創意生活也列在補貼業別。

本次疫情造成部分業者營業額嚴重衰退而陷入經營困境，連帶波及受僱員工；經濟部於本次特別預算追加經費編列197.1億元，預估可穩定30萬人以上之企業員工就業，且讓受影響企業可以持續營運。

申請文件包括申請書、勞保投保名單、薪資清冊等，詳細情形可參考申請須知及專屬網站（https://csm-subsidy.cdri.org.tw/ ），或者至產業競爭力發展中心網站（https://assist.nat.gov.tw ）之製造業紓困振興輔導專區-保薪資項目查詢。

工業局副局長楊志清提醒相關業者，本次補貼之申請期間自即日起至109年7月31日，申請方式可採郵寄及線上申請；郵寄地址為（郵遞區號106）臺北市大安區信義路三段41-3號。線上申請方式請參閱上述網站，為加速申請寄件時程及省去郵資，歡迎採線上方式辦理。