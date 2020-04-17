駿利亨德森市場觀點：病毒恐慌來襲 高收益市場展望

駿利亨德森近期在投資組合維持小心謹慎的態度。主要潛在風險是進一步的資金外流，這也是為什麼要保持基金內的流動性，並保持較高的現金餘額，以確保即使真的有任何資金流出時，仍將保持基金內的多元性；整個投資組合仍將按比例進行交易，以求維持與先前一樣的風險水準。

駿利亨德森維持不變的作法有哪些？

以目前來觀察，駿利亨德森一直以來持續維持其所相信的投資哲學：對於主動投資管理人來說，這應該是利用市場效率不佳的絕佳時機。駿利亨德森絕對會堅持這套幫我們在過去渡過許多危機的投資流程。

駿利亨德森稍做改變的作法有哪些？

持續營運與分地上班計畫使得駿利亨德森仍能維持日常營運，絕對是通過這類分地工作的測試，可以看到在這段時期內人們仍能進行日常工作，並確保投資組合承受適當程度的風險。另一件事就是加強溝通，除了日常會議外，駿利亨德森有越來越多的電話會議，而更多的溝通也變得更加重要。因此，原先每個月會舉行“由上而下”貝它配置會議，參與成員為企業信用團隊中所有投資組合經理；而現在變成一週三次，以確保全球每個人都能緊密參與，並結合所有觀點來找出那些可能看出市場變化的指標。

另外，還加強了投資組合經理和分析師之間的溝通。最近幾天與幾週的時間中，對更多大大小小的產業進行審閱，這種近乎“過度溝通”的方式，在目前是非常重要的。

駿利亨德森如何管理流動性？

另一個真正重要的議題是流動性。駿利亨德森也完全瞭解這是客戶目前主要擔心的議題。

首先要注意的是，即使駿利亨德森面臨資金外流，也要確保投資組合風險狀況維持不變，並且所交易的範圍橫跨多種交易標的，以維持流動性與現金部位。當然也維持了投資組合的多元性，並維持其風險程度不變。另一方面，交易成本也變高了；也因此，駿利亨德森已經在減少現有的交易量，僅堅守那些真正必要的交易並維持所想要的風險水準。舉例來說，單筆交易的規模變小，但交易數目變多了，而這有兩個主要好處：第一、通過進行較小規模的交易，可以獲得更好的執行力、更高的交易水準，因為金額較大交易之交易成本上升，是最近看到流動性下降的最大影響因素之一。另一個優點是：它還降低了執行風險，即意味著交易價格可能不是最佳價格。如果在單筆大型交易中沒達到最佳價格，可能會對投資組合產生負面影響；但是，當在更多標的中進行較多筆交易時，隨著分散潛在的執行風險，風險就會降低。

墮落天使(fallen angel)是風險還是機會？

墮落天使風險最近再次成為議題，因為經濟成長放緩所造成的影響，可能比先前看到BBB評等債券被降級為高收益的影響來的更系統性。必須要考慮這次的經濟衰退可能與過去所看到的有所不同，因為實際上它的影響程度可能更深一些，但也可能比我們先前經歷的衰退時期短很多。因為這次的病毒完全是外生式的衝擊，一旦度過了，相信反彈力道會相當大。

現在有趣的是，評等機構在多大程度上能讓部分公司在這段時期內得以審視並克服不確定性，然後才將其評級從投資等級降為高收益？駿利亨德森絕對承認這是個風險，尤其是對於美國能源產業來說，很大部分的BBB等級公司可能會被降級為高收益，而駿利亨德森也常將(部分的)墮落天使視為增加投資組合風險的機會。另一個重要因素是價格評價，駿利亨德森開始在市場上看到一些墮落天使，將不僅為高收益債基金，且為投資級債基金創造一些真的很棒的投資機會。