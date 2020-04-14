宏泰人壽提供保戶「六心級」服務 榮獲保險局評分三項第一

日前金管會公布108年度保險申訴綜合評分值成績，宏泰人壽以優異的表現獲得108全年度之「申訴綜合評分值」第一名；「處理天數」本年度持續維持業界第一名；且不論是「理賠案件申訴率」或「非理賠案件申訴率」雙雙於業界排名均為由低而高列屬第一名。對於此次榮獲金管會保險局三項評分，宏泰人壽副總經理蔡麗絲表示，繼續保持高水準的服務品質，以「六心級」標準為我們的保戶們服務。

宏泰人壽自成立25年以來，始終秉持著服務的初衷，全面滿足保戶需求，並致力提升服務品質，以「全心、用心、真心、貼心、關心、同理心」的六心級服務，多重管道傾聽客戶聲音，創造感動的尊榮體驗。總是把客戶最心急、最在意的事當成自己的事，想到如果是自己遇到需要壽險公司協助的事情，會有多麼地心急如焚，因此宏泰人壽將流程縮短、速度加快，這些努力無非是希望讓保戶的感受更好，更肯定也更支持宏泰人壽；堅持以六心級服務的品質，為保戶做到最周全、最完整、最迅速的服務。

保險是無形商品，其存在價值其實是隨著保單年度默默增長。當宏泰人壽將身故保險金交付予被保險人之身故受益人、或將各類醫療保險金交付予被保險人時，都能感受來自受益人或保戶總能慶幸於發生事故後能夠獲得保險公司的照顧與協助。從事人壽保險業，經常圍繞在客戶的生老病死各種事故之中，每服務一位客戶總是讓深深感動公司的存在價值。

蔡麗絲表示，感謝保險局制定多項監理措施、帶領業者穩健經營及高度維護金融消費者權益，研發及銷售的保險商品一再陪伴所有客戶面對人生不可避免的生老病死議題，當然更希望保險在備而不用之下、亦能協助客戶累積保單價值，最重要的是提供客戶於投保後獲得安心與放心的人生！