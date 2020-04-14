防疫紓困揪甘心 國壽首推貸戶半年房貸紓困措施

為緩解新冠肺炎疫情衝擊，國泰人壽自4月起提供房貸戶六個月的房貸紓困措施，與全民共體時艱。即日起至8月31日，針對救護醫療人員、疫情防治相關人員(如海關、檢疫人員、藥師等)、確診遭隔離患者、因疫情無法回台、自主健康管理、非自願性失業或放無薪假者，國泰人壽也提供房貸紓困措施，凡貸款餘額在新台幣1,000萬元以內的自用住宅客戶均得提出申請，依現行利率減1碼（即0.25個百分點）計收利息至9月30日止，這也是自房屋貸款本息緩繳優惠之後，國泰人壽針對防疫推出的房貸紓困2.0措施，更是業界首家推出相關措施的保險公司。

因應新冠肺炎疫情嚴峻，國泰人壽持續配合行政院與金管會的防疫提醒製作防疫措施eDM，傳遞正確且完整的防疫資訊外，在實體據點與官方網站也提供客戶防疫的完整保護與暖心提醒，讓民眾能夠在處理保單業務之餘，也能感受到人際間的溫馨關懷。

國泰人壽表示已做好充足的防疫因應措施來維護臨櫃客戶的健康，各服務據點、包含公共環境的電梯與洗手間，甚至是保戶經常接觸之物品或空間，都加強消毒頻率。亦持續進行員工的自我健康管理，佩戴口罩外及每日兩次測量體溫之外，如遇郵件收發時，客服人員也配戴醫用手套全程處理，避免文件接觸感染的可能性。

為了讓保戶安心前往服務中心洽辦保單業務，服務中心門前的引導人員會主動為保戶測量體溫、提供酒精進行手部消毒，服務中心內的叫號機、等待區及服務櫃檯更主動張貼距離提醒標示，維持保戶的安全社交距離。業務處理過程中，客服人員也會透過托盤遞送文件、證件，減少肢體碰觸，服務結束後也會以酒精擦拭櫃檯桌椅、觸控平板電腦等設備，保護下一位臨櫃保戶，降低感染與傳播風險，加強防疫作業。 當保戶進線電話客服中心時，國泰人壽的等候防疫語音已溫馨提醒民眾日常生活勤洗手、戴口罩並避免出入人多的公共場所。如使用智能客服阿發時，只要輸入防疫相關關鍵字（勤洗手、口罩、防疫、新冠肺炎等），阿發就能回覆「衛教洗手7步驟」、「戴口罩教學」及「口罩地圖」等eDM，及時下最夯的防疫專屬商品與保戶服務相關措施。除了實體據點與電話服務外，國泰人壽已提供多元的線上服務管道-智能客服阿發與真人文字客服都是客戶服務省時便利的首選，更是保戶在防疫期間的最佳服務助手。

國泰人壽除了啟動各項防疫機制外，也持續關懷保戶所需並提醒保戶在疫情期間持續落實個人衛生、戴口罩與減少前往人多的公共場所，共同進行防疫。